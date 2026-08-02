Vecino de Trenque Lauquen redobla su reclamo por transparencia y denuncia un apartamiento sistemático de la ley

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A pocas horas de la realización de la 10° Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, el vecino Miguel Santos Vidal reiteró formalmente las peticiones que había presentado el pasado 30 de julio y aseguró que, hasta el momento, no obtuvo respuesta por parte de la Presidencia del cuerpo legislativo.

La nueva presentación fue dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Esteban Vidal, y distribuida además a concejales, autoridades municipales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y otros destinatarios, con el objetivo de dar publicidad a su reclamo.

En la nota, Vidal sostiene que decidió reiterar sus solicitudes debido a la proximidad de la sesión ordinaria prevista para este lunes 3 de agosto y ante la falta de contestación a los planteos anteriores.

Entre los pedidos formulados solicita, en primer lugar, una copia del despacho o dictamen —si existiera— elaborado por la Comisión Administrativa y Reglamentaria respecto del punto 5.1.4 del Orden del Día de la sesión. Fundamenta su requerimiento en el principio de publicidad de los actos de gobierno y en el derecho de acceso a la información pública, al considerar que ese tipo de documentación posee carácter público.

Asimismo, requirió que la nota presentada sea difundida mediante los canales institucionales del Concejo Deliberante, al entender que ello contribuye a garantizar el derecho de los vecinos a recibir información sobre asuntos públicos.

Como tercer punto, solicitó que el Expediente N.º 6636/26 sea remitido a la Fiscalía General Departamental de Trenque Lauquen para que pueda ser incorporado como elemento de prueba en una denuncia vinculada a presuntas irregularidades administrativas, mencionando los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

Cuestionamientos al tratamiento de expedientes

Además de reiterar sus pedidos, Vidal acompañó la presentación con una extensa reflexión en la que cuestiona el procedimiento mediante el cual se analizan determinados expedientes dentro del Concejo Deliberante.

Según expresó, las comisiones legislativas cumplen un rol necesario dentro del funcionamiento institucional, aunque advirtió que el problema aparece cuando “la discusión parece agotarse allí y el recinto termina funcionando solamente como una instancia de validación”.

En ese sentido, sostuvo que los despachos de comisión ya llegan con posiciones previamente definidas y que la ciudadanía desconoce tanto el contenido de esos documentos como los fundamentos que respaldan las decisiones adoptadas.

El vecino también manifestó su desacuerdo con la decisión de archivar ocho cartas abiertas que había presentado anteriormente ante el Concejo Deliberante.

De acuerdo con su planteo, esas presentaciones abordaban temas vinculados con la Rendición de Cuentas del Departamento Ejecutivo, contrataciones públicas, declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios, acceso a la información pública, libertad de expresión, derecho de petición y propuestas de reformas institucionales orientadas a fortalecer los mecanismos de control y transparencia.

Vidal sostuvo además que nunca se comunicó públicamente el contenido de esas iniciativas y que la información difundida únicamente hacía referencia a la existencia de “numerosas cartas abiertas con peticiones varias”, sin precisar las cuestiones planteadas.

“El silencio fortalece la necesidad de hacer públicos los reclamos”

En el tramo final de su presentación, Miguel Santos Vidal afirmó que continuará difundiendo públicamente cada una de sus peticiones mientras no obtenga respuestas institucionales.

Según expresó, considera que existe un apartamiento “sistemático y continuo” de la normativa vigente en materia de transparencia, acceso a la información pública y funcionamiento institucional, motivo por el cual entiende necesario que la comunidad de Trenque Lauquen, la región y la provincia conozcan los hechos que denuncia.

Para el vecino, el debate público y la publicidad de los actos de gobierno constituyen herramientas esenciales para el control ciudadano sobre las instituciones democráticas. En ese marco, sostuvo que la preocupación no radica en la existencia de acuerdos políticos dentro del Concejo Deliberante, sino en la falta de conocimiento público sobre los fundamentos que sustentan las decisiones antes de su tratamiento en el recinto.