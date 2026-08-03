Atlético se subió al podio provincial y terminó tercero entre los campeones bonaerense

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El Club Atlético 9 de Julio alcanzó un valioso tercer puesto en el Torneo Provincial de Clubes Campeones de Hockey de Primera División Caballeros, certamen organizado por la Federación Bonaerense de Hockey que reunió en Bahía Blanca a los campeones de las distintas asociaciones de la provincia correspondientes a la temporada 2025.

La competencia se desarrolló en la nueva cancha de agua del Club Universitario de Bahía Blanca y contó con la participación de los representantes de las asociaciones Bahiense, Tandilense, Sudoeste y del Centro, esta última representada por el conjunto nuevejuliense tras haberse consagrado campeón de su certamen.

La actuación de Atlético cobra especial relevancia no solo por competir frente a los mejores equipos bonaerenses, sino también por el contexto que atraviesa el hockey masculino en varias regiones de la provincia. Algunas asociaciones no pudieron presentar a sus campeones por diferentes motivos, como Mar del Plata, cuyo representante tenía otro compromiso deportivo, mientras que las asociaciones de Cuenca del Salado y del Noroeste no participaron debido a que sus equipos se integraron desde el año pasado a la Asociación del Centro.

En el torneo participaron el Club Universitario de Bahía Blanca, campeón de la Asociación Bahiense; Uncas de Tandil, representante de la Asociación Tandilense; el Club de Pelota de Coronel Pringles, campeón de la Asociación del Sudoeste; y el Club Atlético 9 de Julio.

El certamen se disputó bajo el sistema de todos contra todos. Uncas fue el equipo más sólido de la fase clasificatoria al ganar todos sus encuentros y luego se quedó con el título tras vencer en la final a Universitario por 3 a 1.

Por su parte, Atlético cerró su participación con una victoria por 1 a 0 sobre el Club de Pelota de Coronel Pringles en el encuentro por el tercer puesto, resultado que le permitió subir al podio provincial y obtener la medalla correspondiente, además del reconocimiento por ubicarse entre los tres mejores equipos masculinos de la Federación Bonaerense de Hockey.

El plantel del Club Atlético estuvo integrado por Diego Acosta, Valentín Álvarez, Marcos Asenjo, Gonzalo Cancelleri, Juan Cruz Castel, José Ignacio Gatica, Pedro Giretti, Benjamín González, Dante González, Juan Remigio Ledo, Manuel Mississián, Manuel Mogaburu (capitán), Ramiro Montini, Matías Rossi, Julio Rodríguez, Juan M. Rossi y Walter Soria.

El cuerpo técnico estuvo conformado por Gonzalo Cancelleri como director técnico, Augusto Toledo como asistente técnico y Pupi Rossi como preparador físico.