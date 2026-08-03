Plenario de Salud de la Cuarta Sección: Daniel Gollan lanzó en Nueve de Julio el debate para un Plan Quinquenal y cuestionó el ajuste nacional

Las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza del distrito de Nueve de Julio fuer el escenario del lanzamiento del Plenario de Salud de la Cuarta Sección Electoral, organizado por el espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF Salud), una convocatoria que reunió a dirigentes políticos, funcionarios provinciales, intendentes, trabajadores de la salud, representantes gremiales, cooperativistas y organizaciones de la comunidad para debatir el presente y el futuro del sistema sanitario bonaerense.

La apertura estuvo encabezada por el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Dr. Daniel Gollan, quien previamente recorrió el Hospital Interzonal “Julio de Vedia”, donde dialogó con médicos, enfermeros, trabajadores y pacientes para conocer la situación del establecimiento.

Del encuentro participaron además el director provincial de Hospitales del Ministerio de Salud bonaerense, Dr. Juan Riera; los intendentes Daniel Stadnik (Carlos Casares), Sergio Barenghi (Bragado), Carlos Ferraris (Leandro N. Alem – Vedia), Jorge Gaute (Alberti) e Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen – Henderson) y el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS), Matías Losinno, junto a secretarios de Salud, concejales, dirigentes gremiales, representantes institucionales y militantes de distintos distritos de la Cuarta Sección. Todo con la coordinación de la Concejala Nancy Gruzutti.

Daniel Gollan: “Necesitamos un gran plan de salud para toda la Argentina”

Antes del inicio del plenario, Daniel Gollan recorrió el Hospital Julio de Vedia y destacó la evolución que tuvo el establecimiento desde el comienzo de la gestión provincial en 2019.

“Cuando asumimos como gobierno este hospital estaba prácticamente abandonado en cuanto a insumos, personal y nombramientos. Hoy ha mejorado muchísimo, aunque siempre hay cosas para seguir mejorando.”

Durante el contacto con la prensa, el ex ministro advirtió sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema privado de salud.

“En localidades como 9 de Julio ya no quedan guardias privadas de 24 horas. Esto ocurre en casi 70 municipios bonaerenses. Las clínicas privadas están cerrando y toda la demanda termina recayendo sobre los hospitales públicos.”

Según precisó, de las aproximadamente 4.500 clínicas y sanatorios existentes en el país, más de 300 ya cerraron durante la actual gestión nacional, mientras que la enorme mayoría atraviesa serias dificultades económicas.

“Nosotros no queremos que desaparezca el sector privado. Queremos un sistema coordinado entre hospitales públicos, obras sociales y clínicas privadas para garantizar el derecho a la salud.”

En ese marco explicó que el Movimiento Derecho al Futuro viene elaborando un Segundo Plan Quinquenal para la Provincia de Buenos Aires y el que sería el primer Plan Quinquenal de Salud para la Argentina, con vistas a un eventual gobierno nacional encabezado por Axel Kicillof.

“Estamos recorriendo el país con trabajadores, profesionales y vecinos para construir entre todos un proyecto sanitario serio que vuelva a poner al Estado nacional como coordinador del sistema de salud.”

Gollan sostuvo además que el Gobierno nacional abandonó políticas esenciales vinculadas con medicamentos, discapacidad, salud mental y programas preventivos.

“Si continúa este modelo, solamente tendrá acceso pleno a la salud el sector que pueda pagarla.”

Telemedicina: la experiencia de la Cooperativa Mariano Moreno

Uno de los temas destacados de la jornada fue la experiencia de telemedicina impulsada por la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS).

El presidente del Consejo de Administración, Matías Losinno, explicó que el servicio continúa consolidándose en el distrito.

“La cooperativa está colaborando fuertemente con el acceso a la salud mediante la telemedicina y también ayudando a los vecinos con descuentos en medicamentos, algo que hoy tiene una utilización muy importante.”

Losinno confirmó además la expansión del sistema.

“Estamos proyectando para los primeros días de septiembre la inauguración de una nueva estación de telemedicina en la localidad de Patricios.”

El dirigente cooperativo remarcó que la iniciativa busca facilitar el acceso sanitario y brindar respuestas concretas en un contexto económico complejo.

Jorge Gaute: “La salud pública es una decisión política”

El intendente de Alberti, Jorge Gaute, sostuvo que el fortalecimiento del sistema sanitario depende de decisiones de gobierno.

“La salud pública no solamente es una prioridad, sino una decisión política.”

El jefe comunal cuestionó el retiro del Estado nacional de distintas políticas sanitarias y puso especial énfasis en la situación de las personas con discapacidad.

“Hoy hay programas que desaparecieron y entidades que fueron cerradas. Muchas familias no pueden afrontar económicamente los tratamientos que necesitan sus hijos.”

Gaute agradeció el respaldo permanente de la Provincia y convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre municipios, instituciones y organizaciones comunitarias.

Ignacio Pugnaloni: “Pasamos de proyectar crecimiento a sostener el sistema”

El intendente de Hipólito Yrigoyen – con cabera en Henderson- recordó las importantes inversiones realizadas durante la gestión provincial anterior.

Destacó la incorporación de ambulancias, equipamiento, ampliaciones hospitalarias, la instalación de una planta de oxígeno medicinal y el acompañamiento recibido durante la pandemia.

“Durante la pandemia no nos faltó absolutamente nada. Se decía que las vacunas no iban a llegar al interior y, sin embargo, llegaron inmediatamente.”

No obstante, describió un escenario completamente distinto desde el cambio de gobierno nacional.

“Pasamos de proyectar nuevos servicios a tener que atender todos los días a droguerías porque no podemos pagar, con profesionales mal remunerados y enormes dificultades financieras.”

Pugnaloni sostuvo que la salud debe seguir siendo una prioridad del Estado y manifestó su respaldo a Axel Kicillof como futuro candidato presidencial.

Daniel Stadnik: “La Provincia sostiene la salud pese al recorte nacional”

El intendente de Carlos Casares remarcó que la Provincia de Buenos Aires enfrenta un fuerte desfinanciamiento.

“La Provincia aporta cerca del 40 por ciento del Producto Bruto Interno y recibe aproximadamente el 20 por ciento de los recursos.”

Según explicó, la eliminación de fondos nacionales impactó directamente sobre hospitales y municipios.

“Los municipios somos hoy la principal red de contención frente al retiro del Estado nacional.”

También cuestionó la reducción del programa Remediar y de otros programas sanitarios.

“Solamente en medicamentos cardiovasculares dejamos de recibir recursos muy importantes. Eso termina trasladándose directamente a los hospitales municipales.”

Sergio Barenghi: “Fortalecimos la atención primaria y ahora necesitamos más profesionales”

El intendente de Bragado explicó que una de las primeras decisiones de su gestión fue recuperar los Centros de Atención Primaria de la Salud.

“Priorizamos los CAPS, incorporamos profesionales de distintas especialidades y estamos ampliando la terapia intensiva del hospital con apoyo del Gobierno provincial.”

Sin embargo, expresó preocupación por la falta de médicos jóvenes en el interior.

“La última camada importante de profesionales llegó hace más de veinte años. Hoy prácticamente no tenemos médicos de 30 años que quieran radicarse en nuestras ciudades.”

Barenghi defendió la necesidad de planificar el sistema sanitario mediante un Plan Quinquenal que contemple las particularidades del interior bonaerense.

Carlos Ferraris: “Hoy la salud consume más del 70 por ciento del presupuesto municipal”

El intendente de Leandro N. Alem con sede en Vedia, describió el enorme esfuerzo que realizan los municipios para sostener la atención sanitaria.

“Cuando asumimos, la salud representaba poco más del 50 por ciento del presupuesto municipal. Hoy supera el 70 por ciento.”

Ferraris explicó que su distrito cuenta únicamente con hospital municipal y unidades sanitarias.

“Ya no pensamos en crecer; pensamos en cómo sostener lo que tenemos.”

También reveló las dificultades para conseguir recursos humanos.

“Muchas veces debemos buscar médicos en Rosario para garantizar las guardias de nuestros hospitales.”

El jefe comunal sostuvo que el Estado continúa siendo el único sostén real del sistema sanitario.

“Cuando hablan de destruir el Estado, en realidad están hablando de destruir el hospital público.”

Juan Riera destacó el trabajo de la red hospitalaria bonaerense

El ex-director provincial de Hospitales, Dr. Juan Riera, acompañó el encuentro y destacó el trabajo desarrollado por la red sanitaria provincial durante la pandemia y en la actualidad.

Resaltó la articulación entre hospitales provinciales y municipales, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria impulsado por el Ministerio de Salud y la necesidad de continuar invirtiendo en el sistema público para garantizar el acceso de toda la población.