Fuerte adhesión al paro nacional docente en Nueve de Julio: superó el 95% en los turnos diurnos

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El paro nacional docente tuvo una importante repercusión este lunes en el distrito de Nueve de Julio, donde la mayoría de los establecimientos educativos vieron reducida su actividad habitual debido a la alta adhesión de los trabajadores de la educación.

De acuerdo con la información relevada en el ámbito local, la medida registró un 96% de adhesión en el turno mañana, un 95% en el turno tarde y un 86% en el turno vespertino, porcentajes que evidencian un fuerte acompañamiento a la convocatoria nacional.

La jornada de protesta se enmarca en un contexto de reclamos impulsados por organizaciones sindicales docentes de alcance nacional, que exigen mejoras salariales, la actualización de los fondos destinados al sistema educativo y la reapertura de instancias de negociación paritaria. La medida también expresa el rechazo a las políticas de ajuste sobre la educación pública y plantea la necesidad de garantizar el financiamiento del sector.

En distintas provincias del país, la convocatoria tuvo un impacto significativo, con suspensión parcial o total de clases en numerosos establecimientos educativos. La alta participación observada en Nueve de Julio se inscribe en ese escenario nacional, mostrando un amplio acompañamiento de la docencia local a los reclamos planteados.

Si bien algunas instituciones mantuvieron actividades con personal que no adhirió a la medida, el funcionamiento general del sistema educativo en el distrito se vio condicionado por el elevado nivel de acatamiento registrado durante la jornada.

Los gremios anticiparon que continuarán reclamando respuestas a sus demandas y aguardan definiciones en el ámbito de las negociaciones con las autoridades nacionales y provinciales.