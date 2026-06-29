Mariano Navone debuta este martes en Wimbledon: el nuevejuliense afronta un duro estreno ante Flavio Cobolli

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Aquí tienes una nota periodística completa, con título, bajada y desarrollo:

Mariano Navone volverá a representar a la Argentina y a Nueve de Julio en uno de los escenarios más prestigiosos del tenis mundial. Este martes 30 de junio, el jugador bonaerense hará su debut en Wimbledon 2026, donde enfrentará al italiano Flavio Cobolli por la primera ronda del tradicional certamen que se disputa sobre césped en el All England Club de Londres.

El encuentro está previsto para no antes de las 13.00 (hora argentina) y se jugará en la cancha N°2, una de las principales del complejo londinense. Será un desafío exigente para Navone, quien buscará avanzar por primera vez en esta edición del tercer Grand Slam de la temporada.

El nuevejuliense llega con la ilusión de seguir consolidándose en el circuito ATP y de sumar una buena actuación en un torneo históricamente complejo para los especialistas del polvo de ladrillo, debido a las características del césped, una superficie que exige rápidas adaptaciones en el juego.

Navone integra la delegación argentina que cuenta con once representantes entre los cuadros masculino y femenino de Wimbledon 2026. Entre ellos también competirán Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Tomás Etcheverry, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo, Román Burruchaga, Nadia Podoroska y Solana Sierra.

La actividad de Wimbledon comenzó este lunes 29 de junio con los primeros encuentros del cuadro principal, mientras que el debut de Navone será uno de los partidos destacados para el tenis argentino en la jornada del martes.

Todos los encuentros del torneo pueden seguirse en vivo a través de ESPN y Disney+ Plan Premium, que transmiten íntegramente el desarrollo del tercer Grand Slam de la temporada.

Con la expectativa de su ciudad natal y del tenis argentino, Mariano Navone buscará dar el primer paso en el césped londinense y escribir un nuevo capítulo en su crecimiento dentro del circuito internacional.