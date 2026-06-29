Justo en pleno Mundial 2026: hace 40 años, la Argentina conquistaba México y entraba para siempre en la historia

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Mientras la pelota vuelve a rodar en el Mundial 2026 y millones de hinchas siguen cada partido con la ilusión de una nueva consagración, este 29 de junio se cumplen 40 años de una de las páginas más gloriosas de la historia del deporte argentino.

En 1986, la Selección Argentina derrotó 3 a 2 a Alemania Federal en la final disputada en el estadio Azteca de Ciudad de México y conquistó su segunda Copa del Mundo, doce años después del título obtenido en 1978.

El equipo dirigido por Carlos Salvador Bilardo construyó una campaña inolvidable, liderada por un Diego Armando Maradona en estado de gracia. El capitán argentino fue el gran protagonista del torneo, autor de actuaciones memorables como los dos goles frente a Inglaterra en cuartos de final —entre ellos “La Mano de Dios” y el considerado “Gol del Siglo”— y pieza clave en cada instancia del campeonato.

En la final, Argentina se adelantó con un cabezazo de José Luis Brown a los 23 minutos del primer tiempo. En el complemento amplió la ventaja Jorge Valdano, pero los alemanes reaccionaron e igualaron el marcador con tantos de Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Völler.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció la magia de Maradona. Con un pase preciso dejó mano a mano a Jorge Burruchaga, quien definió con categoría para establecer el 3-2 definitivo y desatar el festejo de millones de argentinos.

La imagen de Maradona levantando el trofeo de la FIFA en el estadio Azteca quedó inmortalizada como uno de los grandes símbolos del fútbol mundial. Aquel seleccionado también tuvo figuras fundamentales como Nery Pumpido, Oscar Ruggeri, José Luis Cuciuffo, Julio Olarticoechea, Sergio Batista, Héctor Enrique, Ricardo Giusti, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano y el resto de un plantel que pasó a la historia.

Un legado que trasciende generaciones

Cuatro décadas después, el Mundial de México 1986 continúa siendo una referencia obligada para el fútbol argentino. Aquella conquista consolidó a Maradona como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos y dejó una huella imborrable en varias generaciones de hinchas.

En pleno Mundial 2026, el recuerdo de aquella tarde del Azteca vuelve a cobrar fuerza como símbolo de identidad, talento y espíritu competitivo. Cuarenta años después, la gesta de Bilardo, Maradona y compañía sigue siendo una de las mayores epopeyas del deporte nacional y una fuente permanente de inspiración para cada nueva generación de futbolistas argentinos.