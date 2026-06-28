Javier Sánchez Wrba respaldó la designación de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete y destacó su capacidad de gestión

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El diputado nacional Javier Sánchez Wrba expresó su respaldo a la designación de Diego Santilli como nuevo Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y destacó que su experiencia, capacidad de gestión y vocación de diálogo serán fundamentales para fortalecer la coordinación del Gobierno y avanzar con las transformaciones que, según sostuvo, demanda la Argentina.

A través de un mensaje difundido este sábado, Sánchez Wrba felicitó al dirigente del PRO por asumir una de las principales responsabilidades dentro del Poder Ejecutivo y remarcó la importancia de su incorporación al gabinete nacional en un contexto que requiere impulsar reformas estructurales.

“Felicito a Diego Santilli por esta nueva responsabilidad. Estoy convencido de que su experiencia, su capacidad de gestión y su vocación de diálogo van a ser claves para consolidar el cambio que eligieron los argentinos”, expresó el legislador.

Sánchez Wrba también recordó el vínculo político que mantiene con Santilli desde hace varios años. En las elecciones legislativas de 2021 integró la lista encabezada por el actual Jefe de Gabinete en la provincia de Buenos Aires, dentro del espacio que representó al PRO.

La designación de Santilli también recibió el respaldo de otras figuras del partido. El expresidente Mauricio Macri celebró la decisión y manifestó su confianza en que el nuevo funcionario contribuirá a fortalecer el rumbo del Gobierno, generar mayor estabilidad y acelerar el avance de las reformas económicas.

En la misma línea, el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, destacó la extensa trayectoria compartida con Santilli y valoró su compromiso con la gestión y el trabajo político.

Finalmente, Sánchez Wrba reafirmó el compromiso del PRO con el proceso de cambios que impulsa el oficialismo y aseguró que desde el Congreso continuará acompañando las iniciativas orientadas a promover el crecimiento y el desarrollo del país.

“Desde el PRO vamos a seguir acompañando las transformaciones necesarias para construir un país con más oportunidades, crecimiento y desarrollo”, concluyó.