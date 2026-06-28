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Vuelco de un automóvil en la Ruta Nacional 5: varios ocupantes fueron trasladados al Hospital Julio de Vedia

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 264 de la Ruta Nacional N° 5. Las causas del accidente son materia de investigación aunqque sería una rotura del tren delantero y en el lugar trabajan efectivos de la Policía Vial y Comunal junto a los servicios de emergencia

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Un accidente de tránsito se registró este domingo sobre la Ruta Nacional N° 5, a la altura del kilómetro 264, donde un automóvil despistó y terminó volcando dentro de una cuneta.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo circulaba con seis ocupantes al momento del siniestro. Por causas que aún se intentan establecer, el conductor perdió el control del rodado, que salió de la calzada y volcó a un costado de la ruta. Aparentememnet se rompio el tren delantero. Son de familias de Nueve de Julio, de apellidos De Melo y Pittatori.

Como consecuencia del impacto, las personas que viajaban en el automóvil fueron asistidas en el lugar y posteriormente trasladadas al Hospital Julio de Vedia para su atención y evaluación médica. Todos tiene lesiones leves.

En el lugar del hecho trabajan efectivos de la Policía Vial y de la Policía Comunal, junto a personal de emergencias, realizando las tareas de asistencia y las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

Debido al operativo desplegado, el tránsito en el sector permanece asistido por personal de seguridad. Se recomienda a quienes circulen por la zona hacerlo con máxima precaución, reducir la velocidad y respetar las indicaciones de las autoridades.

La Ruta 5 enseguida fue liberada de la mano del accidente.

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