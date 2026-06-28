Trece motos secuestradas y se detienen a un hombre por amenazar a policías y dañar un patrullero

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Durante la tarde de la jornada, personal de la Policía Comunal acudió a un llamado de emergencia en la intersección de las calles Rivadavia y Rafael Obligado, donde un hombre identificado como Ángel David Lombardo se encontraba alterado y ocasionando disturbios en la vía pública.

Al intervenir los efectivos, el sujeto dañó de una patada el móvil policial y profirió amenazas contra el personal actuante, por lo que fue aprehendido. El imputado quedó alojado en la dependencia policial y a disposición de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Mercedes, en el marco de una causa por amenazas, resistencia a la autoridad y daño.

Vuelco sobre Ruta Nacional 5

También durante la tarde, y por causas que son materia de investigación, se produjo un accidente de tránsito en el kilómetro 263 de la Ruta Nacional Nº 5, a la altura de la calle Ascuénaga, tl como adelantara Cadena Nueve.

Un automóvil Renault Symbol, conducido por Aldo De Melo, quien viajaba acompañado por integrantes de su grupo familiar de distintas edades, perdió el control y terminó volcando sobre la banquina.

Personal médico que asistió en el lugar informó que todos los ocupantes sufrieron únicamente golpes de carácter leve, sin riesgo de vida. Se iniciaron actuaciones judiciales con intervención de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Mercedes.

Operativos de tránsito: trece motos secuestradas

Durante el fin de semana, efectivos de la Policía Comunal, junto con personal de la Guardia Urbana e inspectores de Tránsito Municipal, llevaron adelante diversos operativos de control en distintos sectores de la ciudad.

Los procedimientos estuvieron orientados a verificar el uso del casco reglamentario, la documentación obligatoria y las condiciones de circulación de los vehículos.

Como resultado de los controles, fueron secuestrados trece (13) ciclomotores de distintas marcas y cilindradas. Entre las infracciones detectadas se encontraron escapes adulterados, una modificación que genera elevados niveles de ruido y afecta la tranquilidad y el descanso de los vecinos. Además, se informó que la mayoría de los rodados eran conducidos por menores de edad.

Las actuaciones fueron labradas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y a la Ordenanza Municipal N° 7101, con intervención del Juzgado de Faltas Municipal.