Cabo Verde, el pequeño país africano que jugará con Argentina en el Mundial

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Aunque para buena parte del público su nombre resulta desconocido, se trata de un país insular ubicado en el océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa occidental de África. Está conformado por diez islas volcánicas, de las cuales nueve están habitadas, y cuenta con una superficie cercana a los 4.033 kilómetros cuadrados, apenas un poco mayor que la provincia de Tierra del Fuego.

Con una población de algo más de 500.000 habitantes, Cabo Verde es uno de los países más pequeños que participan en la Copa del Mundo. Para tomar dimensión, su población equivale aproximadamente a la de una ciudad mediana argentina como Bahía Blanca o Río Cuarto.

La capital es Praia, situada en la isla de Santiago, y el idioma oficial es el portugués, aunque la mayoría de sus habitantes también habla el criollo caboverdiano. El país obtuvo su independencia de Portugal en 1975 y desde entonces ha construido una de las democracias más estables del continente africano.

A pesar de la escasez de recursos naturales y de un territorio con pocas tierras fértiles, Cabo Verde logró desarrollar una economía basada principalmente en el turismo, los servicios y la pesca. Sus playas, paisajes volcánicos y clima tropical lo han convertido en un destino cada vez más elegido por visitantes europeos.

En el plano deportivo, el fútbol es la gran pasión nacional. Durante muchos años fue una selección de escasa relevancia internacional, pero en la última década experimentó un crecimiento sostenido gracias al trabajo en divisiones juveniles y a la presencia de numerosos futbolistas que militan en ligas europeas. Esa evolución le permitió clasificarse al Mundial y convertirse en una de las sorpresas del torneo.

Ahora tendrá el mayor desafío de su historia: enfrentar a la Argentina, campeona del mundo y una de las máximas favoritas al título.

Para los caboverdianos, el partido representa mucho más que un encuentro de fútbol; es una oportunidad histórica para mostrarse ante el mundo y seguir escribiendo una página inédita para un país de apenas medio millón de habitantes.

Del otro lado estará la Selección Argentina, que buscará hacer valer su experiencia y jerarquía para avanzar a los cuartos de final. En la previa, la diferencia de historia futbolística es enorme, pero los Mundiales han demostrado en numerosas ocasiones que ningún rival puede ser subestimado.

Es la primera vez que van a jugar. Escribirán la primera pagina de la historia de fútbol y será en este Mundial FIFA 2026.

El cruce promete enfrentar dos realidades muy distintas: una potencia mundial del fútbol contra una pequeña nación africana que sueña con protagonizar la mayor hazaña de su historia deportiva.