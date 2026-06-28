Atlético dio otro paso hacia el título en Sub 16 pese a la derrota ante El Linqueño

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En la penúltima fecha del Torneo Apertura de la Asociación de Hockey del Centro, el Club Atlético 9 de Julio visitó el pasado sábado a El Linqueño, en una jornada que reunió los encuentros de las cuatro categorías femeninas.

La gran noticia para la institución nuevejuliense llegó desde la categoría Sub 16, ya que, más allá de la derrota por 4 a 2 frente al conjunto local, los restantes resultados de la fecha dejaron al equipo de Atlético como líder inalcanzable del certamen. De esta manera, en la última jornada quedará oficialmente consagrado campeón, coronando una brillante campaña.

El encuentro tuvo un desarrollo particular. El Linqueño sorprendió desde el inicio y, a los 40 minutos, ya se imponía por 3 a 0. Sin embargo, Atlético reaccionó rápidamente: Francisca Zúñiga Pírez descontó a los 44 minutos y, nueve minutos más tarde, Julia Cantero volvió a convertir para dejar el marcador 3 a 2, cuando el empate parecía estar al alcance. En los minutos finales, con el conjunto nuevejuliense adelantado en busca de la igualdad, el local aprovechó un contragolpe y, mediante un penal, selló el 4 a 2 definitivo.

Con ese resultado, El Linqueño quedó como escolta, a cuatro puntos de Atlético, cuando solo restan tres unidades por disputarse, lo que asegura el primer lugar para el conjunto dirigido por Adela Beraza.

El plantel Sub 16 estuvo integrado por M. Avendaño, J. Cantero, S. Chiesa, M. Delgado, I. D’Elía, Ch. González, I. Ibarra, S. Ieno, L. Maidana, J. Miranda, A. Rabenna, C. Romero, S. Silvera, E. Ugalde Rosensuaig, M. Vanina y F. Zúñiga Pírez. El cuerpo técnico está conformado por la directora técnica Adela Beraza, la preparadora física Trinidad Iturralde y el asistente Valentín Álvarez.

En las restantes divisiones formativas, Atlético obtuvo muy buenos resultados. La categoría Sub 14 mostró una clara superioridad y goleó por 5 a 1. En tanto, la Sub 19 protagonizó un atractivo encuentro: llegó a estar al frente por 6 a 3 cuando restaban seis minutos para el final, aunque El Linqueño reaccionó en el cierre y descontó en dos oportunidades, dejando el marcador definitivo 6 a 5 en favor del equipo nuevejuliense.

La jornada concluyó con el partido de Primera División, donde El Linqueño se impuso por 4 a 2 en un encuentro equilibrado, más parejo de lo que refleja el resultado final.