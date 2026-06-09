El Gobierno bonaerense relanzó el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires relanzó este martes el Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat durante una jornada realizada en Ensenada, donde participaron representantes de municipios, universidades, organizaciones sociales, colegios profesionales y organismos públicos vinculados al desarrollo territorial.

La actividad se desarrolló en el Complejo Recreativo “Cristina Fernández de Kirchner” y contó con la presencia de los ministros de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Gobierno, Carlos Bianco; y de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, junto al intendente de Ensenada, Mario Secco.

También participaron el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios; y el subsecretario de Asuntos Territoriales, Agustín Robla.

Durante el encuentro se retomaron las conclusiones surgidas de las “Jornadas Bonaerenses para un Territorio Justo y un Hábitat Digno”, realizadas en 2024, con el objetivo de avanzar en propuestas relacionadas con el acceso al suelo, la vivienda y la integración socio urbana en el territorio bonaerense.

En su intervención, Larroque destacó la importancia de generar espacios de participación para abordar las problemáticas habitacionales y sostuvo que el hábitat constituye una herramienta central para promover la justicia social. Además, defendió las políticas de regularización dominial impulsadas por la gestión provincial y afirmó que el acceso a la vivienda representa una mejora sustancial en la calidad de vida de las familias.

Por su parte, Bianco resaltó el rol del Estado provincial en materia habitacional y cuestionó la política del Gobierno nacional en esa área. El ministro señaló que la administración bonaerense asumió la responsabilidad de intervenir en cuestiones vinculadas al acceso a la vivienda, los servicios básicos y el desarrollo urbano.

Batakis, en tanto, remarcó que la Provincia trabaja desde el inicio de la gestión de Axel Kicillof en programas de hábitat con perspectiva ambiental y social. La funcionaria sostuvo que el objetivo es brindar respuestas concretas a las demandas habitacionales de los bonaerenses.

A lo largo de la jornada se debatieron propuestas regionales y provinciales sobre distintos ejes de trabajo, entre ellos la planificación territorial, el acceso a la vivienda, la integración socio urbana, la sustentabilidad ambiental y las herramientas de gestión del hábitat.

El Consejo Provincial de Vivienda y Hábitat es un órgano consultivo creado por la Ley de Acceso Justo al Hábitat Nº 14.449. Según informaron desde la Provincia, durante la actual gestión se amplió la representación de actores participantes y se fortaleció la articulación entre organismos provinciales, municipios y organizaciones de la sociedad civil.

Pascolini destacó la necesidad de generar políticas públicas y espacios de participación para atender las distintas realidades territoriales de la provincia y sostuvo que la articulación entre el Estado y la comunidad resulta clave para el desarrollo de soluciones habitacionales.

La sesión realizada en Ensenada fue la primera de una serie de encuentros regionales que se llevarán a cabo en diferentes puntos de la provincia con el objetivo de elaborar propuestas para el desarrollo territorial y las políticas de hábitat.

Participaron delegaciones de municipios como La Plata, Avellaneda, Berazategui, Ezeiza, Lanús, Lomas de Zamora, Moreno, Merlo, General Rodríguez, San Vicente, Mar del Plata, La Matanza, Esteban Echeverría, Dolores, Castelli, Cañuelas, Brandsen, Berisso y Ensenada, entre otros.

Además, estuvieron presentes equipos técnicos de la Subsecretaría de Hábitat, el OPISU, los ministerios provinciales de Gobierno, Hábitat y Desarrollo Urbano, Asuntos Agrarios, Infraestructura y Trabajo, junto con representantes del Registro de la Propiedad, la Defensoría del Pueblo, universidades y organizaciones sociales vinculadas a la temática.

Esta versión está redactada con criterio periodístico, lista para publicar en un portal de noticias, eliminando repeticiones y reduciendo el contenido discursivo partidario propio de la gacetilla oficial.