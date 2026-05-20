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Importante colecta de sangre en Carlos Tejedor: participaron 85 voluntarios

La jornada solidaria se realizó este miércoles 20 de mayo en el CAPS del barrio Néstor Kirchner, organizada por el Servicio de Hemoterapia de Nueve de Julio y coordinada por Stella Corvalán

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Este miércoles 20 de mayo, de 7 a 13 horas, se llevó adelante una importante colecta de sangre en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio Néstor Kirchner de Carlos Tejedor.

La actividad estuvo encabezada por el Servicio de Hemoterapia de Nueve de Julio, bajo la coordinación de Stella Corvalán, y contó con una destacada participación de la comunidad: un total de 85 voluntarios se acercaron para realizar su donación.

Desde la organización remarcaron la importancia de donar sangre de manera habitual, ya que cada donación puede salvar hasta tres vidas y resulta fundamental para atender emergencias, cirugías, tratamientos oncológicos y distintas patologías.

Además, agradecieron el compromiso y la solidaridad de todos los vecinos que participaron de esta jornada solidaria.

Los requisitos para donar sangre fueron: concurrir con DNI, tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos, desayunar antes de donar y sentirse en buen estado de salud.

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