En +60 Nueve de Julio dio un paso muy importante en Junín

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El último domingo 10 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Junín la segunda fecha del Torneo Linoban de Newcom, un certamen regional que reúne a equipos de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Salto, Rojas, General Arenales, Los Toldos, Carlos Casares y Nueve de Julio.

En esta nueva jornada del certamen, el equipo de Newcom +60 de Nueve de Julio volvió a demostrar su crecimiento y gran nivel competitivo, cumpliendo una destacada labor y consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.

El representativo nuevejuliense, que participa en representación del Municipio local y desarrolla sus entrenamientos los días lunes y miércoles en las instalaciones del CEF N°101, fue dirigido tácticamente por Sebastián Palacios y tuvo una sobresaliente performance al conseguir tres triunfos en los cuatro encuentros disputados durante la jornada.

Las victorias llegaron frente a Rivadavia de Junín, CEF 11 de Carlos Casares y Alsina de Los Toldos, resultados que le permiten al conjunto mantenerse en los primeros puestos de la tabla y con grandes posibilidades de clasificar entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Con este rendimiento, el equipo de Newcom +60 mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por los puestos de privilegio en este importante torneo regional, que reúne a destacados representantes de diferentes ciudades bonaerenses.

La próxima fecha, que será decisiva para definir las posiciones finales del campeonato, se disputará el próximo 7 de junio en Los Toldos, donde el conjunto de Nueve de Julio buscará cerrar su participación de la mejor manera y seguir dejando en alto al deporte local.