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En +60 Nueve de Julio dio un paso muy importante en Junín

Con tres triunfos en cuatro presentaciones durante la segunda fecha del Torneo Linoban, el conjunto nuevejuliense se afirmó entre los protagonistas del certamen regional y llegará con chances concretas de clasificar a la instancia decisiva que se disputará en Los Toldos

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El último domingo 10 de mayo se llevó a cabo en la ciudad de Junín la segunda fecha del Torneo Linoban de Newcom, un certamen regional que reúne a equipos de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Salto, Rojas, General Arenales, Los Toldos, Carlos Casares y Nueve de Julio.

En esta nueva jornada del certamen, el equipo de Newcom +60 de Nueve de Julio volvió a demostrar su crecimiento y gran nivel competitivo, cumpliendo una destacada labor y consolidándose como uno de los protagonistas del torneo.

El representativo nuevejuliense, que participa en representación del Municipio local y desarrolla sus entrenamientos los días lunes y miércoles en las instalaciones del CEF N°101, fue dirigido tácticamente por Sebastián Palacios y tuvo una sobresaliente performance al conseguir tres triunfos en los cuatro encuentros disputados durante la jornada.

Las victorias llegaron frente a Rivadavia de Junín, CEF 11 de Carlos Casares y Alsina de Los Toldos, resultados que le permiten al conjunto mantenerse en los primeros puestos de la tabla y con grandes posibilidades de clasificar entre los cuatro mejores equipos del certamen.

Con este rendimiento, el equipo de Newcom +60 mantiene intactas sus aspiraciones de pelear por los puestos de privilegio en este importante torneo regional, que reúne a destacados representantes de diferentes ciudades bonaerenses.

La próxima fecha, que será decisiva para definir las posiciones finales del campeonato, se disputará el próximo 7 de junio en Los Toldos, donde el conjunto de Nueve de Julio buscará cerrar su participación de la mejor manera y seguir dejando en alto al deporte local.

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