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Crecieron los homicidios en ocasión de robo en la Provincia de Buenos Aires: subieron 12,9% durante 2025

Un informe de la Procuración bonaerense reveló que los asesinatos cometidos en contextos de robo aumentaron respecto de 2024. Aunque bajaron las causas penales totales y los delitos contra la propiedad, crecieron los homicidios tentados, las amenazas y algunos delitos sexuales, al tiempo que Junín y Trenque Lauquen registraron fuertes caídas en robos y hurtos

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