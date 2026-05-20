Crecieron los homicidios en ocasión de robo en la Provincia de Buenos Aires: subieron 12,9% durante 2025

La Procuración General de la Provincia de Buenos Aires difundió el informe estadístico anual sobre las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) iniciadas durante 2025 en el Fuero Criminal y Correccional y en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (FRPJ), con datos que muestran un incremento de los homicidios en ocasión de robo y una caída general de las causas penales en territorio bonaerense.

Según el relevamiento oficial, los homicidios en ocasión de robo aumentaron un 12,9% respecto de 2024. Durante 2025 se iniciaron 35 expedientes por este delito: 27 hechos fueron consumados y 8 quedaron en grado de tentativa. En el año anterior se habían registrado 31 casos, de los cuales 24 fueron homicidios consumados y 7 tentativas.

El informe también indicó que durante 2025 hubo 1.219 investigaciones por homicidios, entre hechos consumados y tentados, lo que representa una suba interanual del 3,7%. De ese total, 502 fueron homicidios consumados y 717 tentativas. En contraste, los homicidios criminis causa —cometidos para ocultar otro delito— descendieron un 8,8%.

En cuanto a los homicidios culposos, las causas iniciadas ascendieron a 1.269, con un incremento del 3,1% respecto del año anterior, equivalente a 41 expedientes más.

Pese a estos aumentos en delitos violentos, el Ministerio Público Fiscal informó que en 2025 se iniciaron 1.035.350 expedientes en toda la provincia: 1.012.857 correspondieron al Fuero Criminal y Correccional y 22.493 al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Ambos fueros registraron una baja respecto de 2024: 6,4% menos en el fuero criminal y 0,9% menos en el juvenil.

Delitos contra la propiedad y distribución judicial

Los delitos contra la propiedad representaron el 37,5% del total de causas y registraron una disminución del 12,3%. Entre las principales bajas se destacaron:

Hurto agravado de vehículos en la vía pública: -21%

Robos: -16,1%

Robos agravados por uso de arma: -12,4%

Los departamentos judiciales de Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes concentraron cerca de un tercio de las investigaciones del Fuero Criminal y Correccional.

Todos los departamentos judiciales bonaerenses mostraron caídas interanuales en la cantidad de IPP. Las más pronunciadas fueron:

La Matanza: -12%

Junín: -9,4%

La Plata: -9%

Bahía Blanca y Necochea: -8,2%

En el Fuero Penal Juvenil, Lomas de Zamora, La Plata y San Martín concentraron aproximadamente el 30% de las investigaciones iniciadas. Mientras algunos departamentos registraron bajas superiores al promedio provincial, otros mostraron incrementos, como Moreno-General Rodríguez, Pergamino, San Martín y Trenque Lauquen.

Aumento de homicidios tentados y amenazas

Dentro de los delitos contra las personas en el Fuero Criminal y Correccional, que representaron el 12,3% del total de expedientes, se observó un aumento del 3,2%.

Los homicidios dolosos totalizaron 1.724 causas, con una suba del 1,1%. El incremento estuvo impulsado principalmente por el aumento de los homicidios en grado de tentativa, que crecieron 6,5%, mientras que los homicidios consumados descendieron un 6%, con 44 casos menos.

Los delitos contra la libertad representaron el 10,8% del total y aumentaron un 2,9%, impulsados principalmente por las amenazas, que crecieron 3,3%. En cambio, los casos de apremios ilegales y torturas disminuyeron un 13,2%.

Por otra parte, las investigaciones vinculadas a delitos contra la seguridad pública sumaron 84.697 expedientes —el 8,4% del total— mientras que las causas relacionadas con infracciones a la Ley de Estupefacientes se mantuvieron estables.

Delitos sexuales: baja general, pero aumento en grooming y explotación infantil

El informe señaló una disminución del 1,5% en los delitos contra la integridad sexual. Bajaron las denuncias por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal.

Sin embargo, crecieron un 16,9% otros delitos sexuales, especialmente aquellos vinculados con producción y comercialización de representaciones sexuales de menores y casos de grooming.

El panorama en el Fuero Penal Juvenil

En el ámbito juvenil, los delitos contra las personas representaron el 19,5% de las investigaciones y crecieron un 7,7%.

Los homicidios dolosos consumados aumentaron un 12,9%, mientras que los tentados crecieron un 25,2%, lo que generó una suba global del 20,5%.

Los delitos contra la libertad representaron el 13,3% de las causas y crecieron un 12,2%, impulsados nuevamente por el aumento de amenazas, que subieron un 16%.

En contraste, los delitos contra la propiedad bajaron un 12,1%, con fuertes caídas en:

Robos: -21%

Hurtos: -19,3%

Junín y Trenque Lauquen: fuerte caída de robos y hurtos

La Procuración también difundió informes específicos sobre los departamentos judiciales de Junín y Trenque Lauquen, donde se registró una disminución de las causas iniciadas durante 2025.

En Junín, las investigaciones bajaron de 14.895 a 13.494 expedientes, una caída del 9,4%, equivalente a 1.401 causas menos.

En Trenque Lauquen, el descenso fue del 3,4%, al pasar de 9.328 a 9.012 investigaciones.

Los delitos contra la propiedad mostraron las bajas más significativas:

Junín

Robos: -27,3% (de 1.094 a 795)

Hurtos: -17,3%

Robos agravados por uso de arma: -31,5%

Hurtos agravados de vehículos en la vía pública: -24,8%

Trenque Lauquen

Robos: -41,2% (de 483 a 284)

Hurtos: -31%

Robos agravados por uso de arma: -33,3%

Hurtos agravados de vehículos: -20,5%

En Junín, los homicidios consumados se mantuvieron estables en 15 casos, mientras que los homicidios culposos descendieron un 23,3%.

En Trenque Lauquen, los homicidios permanecieron sin cambios, con siete casos registrados, aunque crecieron las lesiones leves (4,9%) y las lesiones leves agravadas (11,5%).

También hubo variaciones en delitos sexuales y estafas. En Junín, las causas por abuso sexual simple cayeron un 8,7% y las de abuso sexual con acceso carnal un 3,7%. En Trenque Lauquen, las denuncias por abuso sexual con acceso carnal descendieron un 51,6%.

Las estafas crecieron un 7,8% en Junín, mientras que en Trenque Lauquen registraron una leve baja del 1,9%.

Por último, las infracciones a la Ley de Estupefacientes disminuyeron en ambos departamentos: un 25% en Junín y un 1,3% en Trenque Lauquen. En cambio, las desobediencias aumentaron 2,4% y 15,9%, respectivamente.

Los informes fueron elaborados con datos del Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), tomando como fecha de corte el 12 de enero de 2025 para el período 2024 y el 11 de enero de 2026 para el período 2025.