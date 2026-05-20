ARBA sale a buscar jubilados casa por casa para condonar deudas del Inmobiliario en municipios como Nueve de Julio y la región

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La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), en articulación con el Instituto de Previsión Social (IPS) y distintos municipios bonaerenses, lanzó un operativo especial destinado a jubilados y pensionados del interior provincial, con fuerte presencia en la Cuarta Sección Electoral.

La medida apunta a regularizar la situación de miles de adultos mayores que mantienen deudas en el Impuesto Inmobiliario pese a reunir las condiciones legales para acceder a la exención del tributo. Según datos oficiales, el organismo detectó alrededor de 17.000 contribuyentes en toda la provincia que adeudan más de 1.200 millones de pesos, aunque podrían quedar liberados del pago.

El operativo incluirá recorridas puerta por puerta y jornadas de atención personalizada en distintos municipios de la región, donde se registraron numerosos casos de jubilados alcanzados por esta situación.

En Chivilcoy fueron identificados 153 beneficiarios con deudas superiores a los 13,4 millones de pesos. En Trenque Lauquen se detectaron 150 casos por más de 9,5 millones, mientras que en Bragado la cifra asciende a 145 personas con una deuda acumulada superior a los 6,2 millones de pesos.

La situación también alcanza a Junín, donde se contabilizaron 129 jubilados con obligaciones pendientes por un total de 9,5 millones de pesos. A su vez, en Nueve de Julio se registraron 100 casos con deudas por 6,8 millones; en Pehuajó, 94 contribuyentes adeudan más de 3,3 millones; y en Rojas se identificaron 76 adultos mayores con compromisos impagos por 3,4 millones de pesos.

Desde ARBA explicaron que el beneficio está destinado a jubilados y pensionados cuyos ingresos familiares no superen dos haberes mínimos. Además, deben ser titulares de una única vivienda destinada a casa habitación, cuya valuación fiscal no exceda los 6 millones de pesos, y no estar inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Uno de los aspectos más relevantes del programa es que la exención no solo alcanza a las cuotas futuras del Impuesto Inmobiliario, sino también a las deudas acumuladas de hasta cinco años hacia atrás, lo que representa un importante alivio económico para los sectores alcanzados.

El trámite fue simplificado para facilitar el acceso al beneficio. Las personas notificadas únicamente deberán acercarse al Centro de Servicio de ARBA más cercano con su Documento Nacional de Identidad y firmar una declaración jurada.

Además, el organismo habilitó la línea de WhatsApp 221-600-1012 para responder consultas y brindar asistencia remota a los contribuyentes.