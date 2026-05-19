Pehuajó: múltiples procedimientos policiales dejaron aprehendidos, secuestro de motos y una motocicleta recuperada

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La Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Pehuajó informó sobre una serie de intervenciones realizadas en las últimas horas, que incluyeron aprehensiones por distintos delitos, procedimientos por violencia de género, operativos de tránsito y la recuperación de un vehículo sustraído.

Uno de los hechos más relevantes tuvo lugar tras un llamado al servicio de emergencias 911, cuando efectivos policiales aprehendieron a un joven de 21 años acusado de “lesiones leves, amenazas y atentado a la autoridad”, en el marco de un caso de violencia de género.

Según se informó, el sujeto habría agredido a su pareja en la vía pública y, al momento de la intervención policial, se mostró agresivo y opuso resistencia al accionar de los efectivos. El imputado fue puesto a disposición de la UFI Descentralizada local y posteriormente recuperó la libertad tras cumplirse los recaudos legales correspondientes.

Por otra parte, un hombre de 36 años fue aprehendido acusado de “violación de domicilio, daños, amenazas e incendio”. El procedimiento se inició luego de una denuncia al 911 que alertaba sobre el ingreso ilegal del sujeto a una vivienda de la ciudad, donde además habría provocado un incendio en uno de los ambientes.

En el mismo contexto, el individuo también ocasionó daños en otra propiedad lindante. Gracias al rápido accionar policial se logró su detención y posterior traslado a la dependencia local, quedando a disposición de la UFI Descentralizada de Pehuajó.

En otro procedimiento, efectivos de la Comisaría de la Mujer y la Familia, junto a personal de la Estación de Policía Comunal, concretaron la detención de un hombre de 33 años en el marco de una causa por “amenazas y desobediencias”, con intervención del Tribunal Correccional N° 1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.

El detenido quedó alojado en la dependencia policial y posteriormente fue trasladado a otra seccional de la jurisdicción, desde donde continuará cumpliendo condena en una unidad carcelaria.

Además, la Policía Comunal informó que se realizaron distintos operativos de tránsito en puntos estratégicos de Pehuajó, con apoyo de fuerzas descentralizadas, Grupo GAD, DDI, Delegación Narcotráfico, CPR, Seguridad Vial y Guardia de Prevención Ciudadana.

Como resultado de estos controles, fueron secuestradas 20 motocicletas de distintas cilindradas por infracciones contempladas en la Ley Nacional de Tránsito y ordenanzas municipales vigentes. Interviene en las actuaciones el Juzgado de Faltas local.

Finalmente, en la localidad de Francisco Madero, personal policial logró recuperar una motocicleta Honda 110 c.c. blanca que había sido sustraída horas antes.

Tras la denuncia, se desplegó un operativo cerrojo y efectivos de la Estación de Policía Comunal, junto al Destacamento Vial Pehuajó, lograron interceptar el rodado cuando circulaba por la zona. El conductor resultó ser un menor de 17 años oriundo de Henderson, quien quedó imputado por el delito de “hurto agravado”.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Menores de Trenque Lauquen, que dispuso la entrega del adolescente a un mayor responsable tras cumplirse las diligencias legales correspondientes.