Trenque Lauquen: denuncian “censura previa” y posible abuso de autoridad en el Concejo Deliberante

La vida institucional de Trenque Lauquen atraviesa un nuevo episodio de alta tensión política tras la difusión de una carta abierta que formula graves cuestionamientos al funcionamiento del Concejo Deliberante. El documento, firmado por el ciudadano Miguel Santos Vidal, no solo denuncia supuestos actos de censura en el tratamiento de peticiones ciudadanas, sino que también advierte sobre un deterioro más profundo en la calidad del debate democrático local.

El eje del planteo gira en torno a la incorporación de dos cartas abiertas al Orden del Día de las sesiones ordinarias realizadas el 13 y el 27 de abril. Según el denunciante, los textos fueron presentados de forma “recortada, imprecisa y desnaturalizada”, omitiendo los aspectos centrales vinculados a propuestas de transparencia, control político y revisión de prácticas administrativas.

Para el autor, este modo de proceder no es menor: sostiene que constituye una forma de “censura previa encubierta”, ya que —aunque formalmente se da ingreso a las presentaciones— se altera su contenido sustancial, impidiendo que concejales y ciudadanos accedan a la información completa. En ese sentido, advierte que la omisión deliberada del contenido central “distorsiona la percepción pública y vacía de sentido la participación ciudadana”.

El concepto de “cinismo político” como marco

Uno de los aspectos más llamativos del texto es la utilización de un enfoque conceptual para interpretar los hechos. La carta introduce la noción de “cinismo político”, entendida como la práctica de sostener discursos o decisiones sin intención de verdad, guiados exclusivamente por conveniencia estratégica.

Desde esa perspectiva, el denunciante considera que la actuación del presidente del Concejo no solo implica una irregularidad administrativa, sino que se inscribe en una lógica más amplia de degradación del debate público, donde las “medias verdades” y la manipulación discursiva reemplazan a la transparencia.

Acusaciones de práctica sistemática

El documento sostiene que lo ocurrido en las últimas sesiones no es un hecho aislado. Por el contrario, plantea la existencia de un patrón sostenido en el tiempo, en el que distintas gestiones del HCD habrían minimizado o invisibilizado reclamos ciudadanos, especialmente aquellos vinculados a denuncias o pedidos de control institucional.

Según se detalla, una parte significativa de las presentaciones realizadas por el mismo ciudadano —más de un centenar en los últimos años— habría sido tratada sin reflejar su contenido real en los documentos oficiales. Esto, afirma, configura un escenario de “gravedad institucional”, al afectar el principio de publicidad de los actos de gobierno.

Cuestionamientos al control del Ejecutivo

Otro de los puntos críticos del planteo apunta al rol del Concejo como órgano de control del Departamento Ejecutivo. En particular, se cuestiona la aprobación de varias rendiciones de cuentas municipales, que —según el texto— se habrían validado sin un análisis exhaustivo ni fundamentos suficientes.

En ese contexto, se señala que el cuerpo deliberativo habría incumplido su función esencial dentro del sistema republicano, debilitando los mecanismos de control y favoreciendo la opacidad en la gestión pública.

Medios, silencio y presión

La carta también dedica un apartado a la relación entre política y medios de comunicación. Allí se denuncia la existencia de un “apagón informativo” por parte de algunos sectores del periodismo local, que —según el autor— evitarían cubrir o profundizar este tipo de cuestionamientos.

A su vez, se menciona la posible incidencia de la pauta publicitaria oficial como mecanismo de presión indirecta, lo que podría derivar en autocensura o en una cobertura limitada de temas sensibles. No obstante, el texto también reconoce el trabajo de periodistas y medios que han dado visibilidad a los reclamos, destacando el rol del periodismo como “contrapoder democrático”.

Posible encuadre penal y obligaciones legales

En un tono más severo, el documento sostiene que los hechos denunciados podrían encuadrarse en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. En ese marco, recuerda que este tipo de delitos son de acción pública, por lo que los concejales tendrían la obligación de denunciarlos si toman conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Además, se invoca normativa vinculada a la ética en la función pública y a los deberes de transparencia, señalando posibles incumplimientos que, de comprobarse, podrían derivar en sanciones administrativas o políticas.

Exhortaciones y pedidos concretos

La carta concluye con una serie de exhortaciones dirigidas al presidente del HCD y al conjunto de los concejales. Entre ellas, se destacan:

La rectificación inmediata de los textos incluidos en el Orden del Día para reflejar fielmente el contenido de las cartas abiertas.

La creación de una comisión especial que investigue las irregularidades denunciadas y evalúe propuestas de सुधार institucional.

El cumplimiento de los procedimientos legales para el análisis de las cuentas municipales.

La eventual aplicación de sanciones disciplinarias y la evaluación de responsabilidades políticas.

Un conflicto que escala

El contenido y el tono del documento anticipan un escenario de mayor confrontación política en el ámbito local. Más allá de las derivaciones institucionales que pueda tener, el planteo vuelve a poner sobre la mesa debates de fondo: el alcance de la participación ciudadana, la transparencia en la gestión pública y la calidad del funcionamiento democrático en los niveles locales.

Por ahora, no hubo una respuesta oficial por parte de las autoridades del Concejo. Sin embargo, el tema ya circula en la agenda pública de Trenque Lauquen y promete continuar generando repercusiones en los próximos días.