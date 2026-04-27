lunes, abril 27, 2026
3.9 C
Nueve de Julio
lunes, abril 27, 2026
3.9 C
Nueve de Julio
General

Trenque Lauquen: denuncian “censura previa” y posible abuso de autoridad en el Concejo Deliberante

Un vecino presentó una carta abierta dirigida al presidente del Concejo Deliberante, Esteban Vidal, en la que acusa manipulación de información, falta de transparencia institucional y advierte sobre la presunta comisión de delitos vinculados al ejercicio de la función pública

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6204

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR