Roque pérez recibió cascos, bicicletas y alcoholímetros en una jornada de seguridad vial

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, visitó Roque Pérez para encabezar una jornada de concientización vial junto al intendente Maximiliano Sciaini. Se entregaron 30 cascos para motos y 25 bicicletas con casco a vecinos, además de un alómetro y un alcoholímetro para que el municipio refuerce los controles. Sciaini remarcó que usar casco protege a todos los vecinos.Participaron el subsecretario Eduardo Feijoo y los directores Maximiliano Caprioli, Cristian Vázquez, Nicolás Vecchi y Jorge Orzali. La jornada forma parte del plan provincial que combina prevención, equipamiento y controles para bajar la siniestralidad.