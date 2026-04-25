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Roque pérez recibió cascos, bicicletas y alcoholímetros en una jornada de seguridad vial

Marinucci sostuvo que el casco marca la diferencia entre la vida y la muerte y aseguró que la seguridad vial es prioridad pese al contexto económico

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El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, visitó Roque Pérez para encabezar una jornada de concientización vial junto al intendente Maximiliano Sciaini. Se entregaron 30 cascos para motos y 25 bicicletas con casco a vecinos, además de un alómetro y un alcoholímetro para que el municipio refuerce los controles. Sciaini remarcó que usar casco protege a todos los vecinos.Participaron el subsecretario Eduardo Feijoo y los directores Maximiliano Caprioli, Cristian Vázquez, Nicolás Vecchi y Jorge Orzali. La jornada forma parte del plan provincial que combina prevención, equipamiento y controles para bajar la siniestralidad.

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