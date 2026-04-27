Planificación financiera en tiempos de actividad  para vivir mejor mañana

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En un contexto económico desafiante para la Argentina, donde la incertidumbre parece formar parte de la vida cotidiana, la planificación financiera vuelve a ocupar un lugar central. Ese fue el eje de la charla que mantuvo Diego Recouvreux, consultor y estratega en planificación financiera, en el programa Despertate, líder de la mañana de Nueve de Julio por Máxima 89.9, Cadena Nueve y Visión Plus TV, junto a Gustavo Tinetti.

Con más de tres décadas de experiencia acompañando a personas y familias en el diseño de estrategias financieras, Recouvreuu sostuvo que el principal problema no siempre es la falta de recursos, sino la ausencia de revisión, disciplina y previsión.

“El primer paso es parar y analizar. La mayoría de las personas no se toma el tiempo para entender dónde está parada ni hacia dónde quiere ir. Muchas veces tampoco tienen con quién conversar estos temas”, explicó.

El especialista comparó la planificación financiera con la preparación de un viaje familiar. “Cuando uno se va de vacaciones revisa el auto, la salud, el dinero, todo. Pero muchas veces no hacemos eso con nuestro propio proyecto de vida. No revisamos cómo estamos preparados para el futuro”, señaló.

Uno de los puntos más importantes de la entrevista giró en torno a la planificación del retiro y el aumento de la longevidad. Según explicó, hoy las personas viven más años y, en muchos casos, llegan a edades avanzadas con una vida activa, saludable y con expectativas de mantener una buena calidad de vida.

“El problema es que seguimos pensando el retiro con una lógica vieja. Hoy vemos personas de 80 años que siguen manejando, haciendo deporte y manteniendo una vida plena. Entonces, la pregunta es cómo vamos a sostener económicamente esa etapa”, remarcó.

En ese sentido, advirtió que depender exclusivamente del sistema jubilatorio resulta insuficiente. “La jubilación en Argentina no alcanza para sostener una vida digna. No podemos quedarnos esperando que eso resuelva todo. Tenemos que construir nuestro propio sistema de seguridad social”, afirmó.

Para quienes trabajan de manera independiente —comerciantes, profesionales, emprendedores— el desafío es aún mayor, ya que no existe una estructura automática de ahorro previsional como sucede en relación de dependencia.

“Muchos no separan una parte de sus ingresos pensando en el futuro. Yo siempre digo que hay que ahorrar para el anciano que tenemos adentro. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie”, expresó.

Otro aspecto que destacó fue la falta de liquidez con la que muchas personas llegan a la edad de retiro. Aunque puedan contar con propiedades o patrimonio acumulado, muchas veces no disponen de dinero disponible para sostener el día a día.

“Nos encontramos con personas que tienen activos, pero no tienen liquidez. Eso genera un problema serio porque la calidad de vida también necesita flujo de fondos. No siempre se trata de vender, sino de diseñar una estrategia adecuada para cada caso”, aclaró.

Recouvreux insistió en que no existen soluciones mágicas ni recetas universales, sino procesos de acompañamiento personalizados. Cada familia, cada profesional y cada empresa atraviesan realidades distintas, por lo que el diseño financiero debe adaptarse a cada historia.

Además, remarcó que en Argentina la desconfianza hacia algunas instituciones y herramientas de ahorro también ha dejado huellas profundas, por lo que la revisión constante se vuelve indispensable.

“Mucha gente cree que tiene un plan, pero nunca lo vuelve a mirar. Hay que revisar si realmente coincide con lo que necesita, si está protegido, si está diversificado. No se puede dejar al azar”, sostuvo.

Finalmente, dejó una reflexión que resume el espíritu de su trabajo: actuar antes de que sea tarde.

“La vida pasa rápido y muchas veces dejamos estos temas para después. Cuando queremos resolverlos, el tiempo ya pasó. Siempre hay algo para mejorar, pero lo importante es no hacerse el distraído y empezar a ocuparse hoy”, concluyó.

La propuesta, aseguró, comienza con una primera mirada, una conversación inicial para entender cada realidad y ayudar a construir un camino más sólido hacia el futuro.

Porque planificar no es solo pensar en números, sino en la tranquilidad de vivir mejor.