Intendentes bonaerenses marchan a Capital Humano para pedir los fondos de asistencia alimentaria

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En una nueva demostración de tensión entre los municipios bonaerenses y el Gobierno nacional, intendentes de la provincia de Buenos Aires marcharán este miércoles hacia el Ministerio de Capital Humano para presentar un reclamo formal por los fondos adeudados para la asistencia alimentaria.

La movilización se da apenas semanas después de la protesta realizada frente al Ministerio de Economía, el pasado 14 de abril, cuando los jefes comunales solicitaron al ministro Luis Caputo una reducción en el precio de los combustibles y la reactivación de la obra pública. Ahora, el foco estará puesto en la cartera que encabeza Sandra Pettovello.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, y busca visibilizar nuevamente los recortes aplicados por la administración de Javier Milei, especialmente en áreas sensibles como la alimentación escolar y la asistencia social.

La decisión fue ratificada durante la reunión del Consejo del PJ bonaerense realizada en La Plata, donde se resolvió avanzar con una movilización a la Ciudad de Buenos Aires para reclamar por los recursos necesarios para sostener los servicios alimentarios escolares.

Desde el Partido Justicialista bonaerense señalaron que la situación responde a un “desfinanciamiento inédito” por parte del Gobierno nacional, en un contexto de fuerte deterioro social.

“El desfinanciamiento se conjuga con indicadores sociales alarmantes: familias que ya no llegan a fin de mes, salarios que se pulverizan y una demanda alimentaria desesperada que el Gobierno nacional se niega a asistir recortando el financiamiento al Sistema Alimentario Escolar y los Comedores Comunitarios”, expresa el documento elaborado tras el encuentro partidario.

La protesta también se enmarca en la reciente decisión del Gobierno de Axel Kicillof de reforzar con fondos propios la asistencia alimentaria, aunque suspendiendo el programa MESA, que complementaba la ayuda a estudiantes mediante la entrega de alimentos secos. La medida generó una nueva polémica con Nación respecto a la responsabilidad del financiamiento.

Según precisó Larroque, la deuda nacional vinculada al Servicio Alimentario Escolar (SAE) asciende a $220.000 millones. El funcionario apuntó directamente contra Pettovello y advirtió que la falta de esos recursos profundiza la crisis alimentaria en territorio bonaerense.

En los últimos días, el ministro provincial ya había enviado una nota formal a la titular de Capital Humano, una de las funcionarias más cercanas al presidente Javier Milei, quien negó que la Nación tenga responsabilidad directa sobre estos programas.

Ahora, la Provincia apuesta a una nueva imagen política de peso con el acompañamiento de los intendentes, en una postal similar a la ya protagonizada frente al Palacio de Hacienda, pero esta vez con la asistencia alimentaria como eje central del reclamo.