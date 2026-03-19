El Club y Biblioteca Agustín Álvarez entregó indumentaria oficial a las divisiones inferiores

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El Club y Biblioteca Agustín Álvarez llevó adelante la entrega de indumentaria oficial a los jugadores de sus divisiones inferiores, en el marco de una campaña que busca fortalecer el sentido de pertenencia y la organización deportiva de cara a la temporada 2026.

Este año, la institución puso en marcha un sistema que garantiza que cada chico cuente con su propia indumentaria. Con la inscripción a la Escuela de Fútbol y el pago de la cuota correspondiente al mes de febrero, cada jugador recibió su camiseta y pantalón oficial, con un número único asignado del 01 al 250, que deberá utilizar durante toda la temporada en los partidos oficiales.

Cabe destacar que, con la implementación del sistema COMET, actualmente es posible competir con cualquier numeración en la camiseta, siempre que el jugador esté correctamente identificado en la planilla de partido. De esta manera, el club apuesta a una organización más moderna y ordenada, brindando a cada chico su identidad dentro del campo de juego.

La realización de esta acción fue posible gracias al esfuerzo conjunto del grupo de padres que trabajó en la organización, al acompañamiento de la Comisión Directiva del club y al compromiso permanente de las familias que forman parte de la institución.

La Escuela de Fútbol, fundada en 1984 y bautizada en 1991 con el nombre de “Humberto A. Galvani” en homenaje a quien fuera un gran impulsor de la actividad y destacado captador de jugadores, cuenta con más de 40 años de trayectoria formando no solo futbolistas, sino también personas, transmitiendo valores, compromiso y sentido de pertenencia.

Actualmente, la Escuela mantiene abierta la inscripción para chicos de todas las edades. Los interesados pueden completar el formulario online y sumarse a esta experiencia deportiva y formativa.

Desde el club remarcaron que seguir fortaleciendo el fútbol formativo es una prioridad, entendiendo que la Escuela representa mucho más que un espacio deportivo: es un lugar de contención, aprendizaje y crecimiento para cientos de chicos de la comunidad.

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