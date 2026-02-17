San Agustín se prepara para el 6° Torneo de Verano “Jorge Urso”

El Club Deportivo San Agustín volverá a vestirse de fiesta para recibir la 6ª edición del Torneo de Verano “Jorge Urso”, uno de los eventos deportivos más esperados de la temporada estival.

Desde este miècoles 18 hasta el sábado 21 de febrero, chicos y chicas de distintas categorías formarán parte de una propuesta que combina competencia, aprendizaje y encuentro familiar.

El certamen contará con participación en las siguientes categorías:

Masculino: 2014, 2016, 2018 y 2019

Femenino: Sub 10 y Sub 12

Durante cuatro días, el predio será escenario de partidos cargados de entusiasmo, compañerismo y valores deportivos.

El torneo se va consolidado como un espacio de desarrollo para el fútbol formativo, promoviendo no solo la competencia sana sino también el crecimiento personal y el fortalecimiento de vínculos entre familias y comunidades.

Desde la organización destacaron la importancia de seguir apostando a estos encuentros que permiten acompañar el desarrollo de los chicos y chicas dentro y fuera de la cancha, en un entorno cuidado y pensado para ellos.

Para consultas e información, los interesados pueden comunicarse al (2317) 408242, con Tato Márquez, integrante de la organización.

San Agustín se prepara así para vivir cuatro jornadas intensas, con tribunas llenas de aliento y el color característico que ya identifica a este clásico del verano.