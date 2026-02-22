domingo, febrero 22, 2026
Fútbol Infantil

Torneo Jorge Urso 2026: un éxito rotundo para el fútbol Infantil

El Club Deportivo San Agustín fue el escenario de una nueva edición donde la emoción del fútbol formativo se vivió al máximo con equipos de toda la región

0
Equipo Campeón 2016

Con una gran concurrencia de público y jugadores, se disputó del 18 al 21 de febrero la VI edición del Torneo Jorge Urso, uno de los eventos más destacados del fútbol infantil en la región. Durante cuatro días de intensas jornadas, equipos de diversas categorías masculinas pusieron en práctica todo su esfuerzo y talento en el campo de juego.

El torneo no solo fue una competencia, sino una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo personal de los jóvenes deportistas. El ambiente de camaradería y el apoyo de las familias se hicieron presentes en cada partido, contribuyendo a que la experiencia fuera inolvidable para todos los participantes.

Equipo Campeón 2014

 

 

Equipos, Campeón y Subcampeón 2018

