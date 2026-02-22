Torneo Jorge Urso 2026: un éxito rotundo para el fútbol Infantil

- Advertisement -

Con una gran concurrencia de público y jugadores, se disputó del 18 al 21 de febrero la VI edición del Torneo Jorge Urso, uno de los eventos más destacados del fútbol infantil en la región. Durante cuatro días de intensas jornadas, equipos de diversas categorías masculinas pusieron en práctica todo su esfuerzo y talento en el campo de juego.

El torneo no solo fue una competencia, sino una oportunidad para el aprendizaje y el desarrollo personal de los jóvenes deportistas. El ambiente de camaradería y el apoyo de las familias se hicieron presentes en cada partido, contribuyendo a que la experiencia fuera inolvidable para todos los participantes.