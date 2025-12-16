miércoles, diciembre 17, 2025
Fútbol Infantil

El “Baby” de Club San Martín: una fiesta futbolera para más de 300 chicos

Cerró una nueva edición de su tradicional Baby Fútbol donde durant tres intensas semanas, los chicos disfrutaron del fútbol, más allá de la competencia, en un evento que reunió a familias y jugadores

La fiesta del Baby Fútbol en Club San Martín llegó a su fin este lunes, con una exitosa edición que reunió a más de 300 chicos en un evento que fue mucho más que competencia. Organizado por la Sub Comisión de Fútbol Infantil y apoyado por la comisión directiva del club, el tradicional torneo permitió que niños de distintas edades disfrutaran del fútbol y compartieran momentos inolvidables con sus amigos y familias.

Durante tres semanas, más de 30 equipos, divididos en cinco categorías, participaron en intensos partidos, pero lo más importante para los organizadores fue que los chicos pudieran divertirse y socializar a través del deporte. Según señalaron Miguel Lizaso y Joaquín Basso, dos de los profesores encargados de la organización, este evento busca darles a los niños un espacio para disfrutar del fútbol sin la presión de la competencia, permitiéndoles vivir la experiencia rodeados de sus seres queridos.

Lizaso destacó la importancia de este tipo de iniciativas, resaltando que en este 2025 participaron más de 300 chicos, con categorías que abarcaban desde los más pequeños de la categoría 2017 hasta los Sub 13. “Es cierto que los chicos quieren ganar, pero más allá de eso, lo más valioso es la sociabilización que ofrece el fútbol”, señaló el profesor.

Por su parte, Joaquín Basso agradeció a los padres, quienes acompañaron fielmente cada noche del torneo. “Es algo que los chicos recuerdan toda la vida: ver a sus papás apoyándolos en cada partido”, comentó.

Los Campeones de la Edición 2025

Categoría 2017
Campeones: Pequeños Triunfadores y Gladiadores (Final empatada, sin definición por penales)
3ero: Los Pibes
4to: Santitos
5to: Magnus Padel
6to: Halcones

Categoría 2016
Campeón: Syfa
2do: Apolo 11
3ero: Francesco
4to: Las Gaviotas (Premio Fair Play)
5to: Los Fachas

Categoría 2015
Campeón: Pequeños Triunfadores
2do: Los Tercos
3ero: Sporttens
4to: Los Amigos FC
5to: Amigos Unidos
6to: Santito (Premio Fair Play)

Categoría 2014
Campeón: Los Pura Sangre
2do: Park Automotores
3ero: La Banda del Rojo
4to: Los Chicos del Oeste
5to: Los Halcones
6to: Los Futboleros

Categoría 2013
Campeón: Los Sub 13 (ganaron por penales)
2do: Sporttens
3ero: Deportivo Soriano
4to: Open 18
5to: Los Pibes FC
6to: Albigranate
7mo: Maradonistas

La jornada cerró con un sentido reconocimiento a todos los equipos, jugadores y familias, quienes, a lo largo de tres semanas, vivieron una verdadera fiesta futbolística. El Baby Fútbol de San Martín sigue consolidándose como un evento clave en el calendario deportivo de la región, promoviendo valores como la amistad, el trabajo en equipo y el respeto.

