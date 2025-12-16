El “Baby” de Club San Martín: una fiesta futbolera para más de 300 chicos

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La fiesta del Baby Fútbol en Club San Martín llegó a su fin este lunes, con una exitosa edición que reunió a más de 300 chicos en un evento que fue mucho más que competencia. Organizado por la Sub Comisión de Fútbol Infantil y apoyado por la comisión directiva del club, el tradicional torneo permitió que niños de distintas edades disfrutaran del fútbol y compartieran momentos inolvidables con sus amigos y familias.

Durante tres semanas, más de 30 equipos, divididos en cinco categorías, participaron en intensos partidos, pero lo más importante para los organizadores fue que los chicos pudieran divertirse y socializar a través del deporte. Según señalaron Miguel Lizaso y Joaquín Basso, dos de los profesores encargados de la organización, este evento busca darles a los niños un espacio para disfrutar del fútbol sin la presión de la competencia, permitiéndoles vivir la experiencia rodeados de sus seres queridos.

Lizaso destacó la importancia de este tipo de iniciativas, resaltando que en este 2025 participaron más de 300 chicos, con categorías que abarcaban desde los más pequeños de la categoría 2017 hasta los Sub 13. “Es cierto que los chicos quieren ganar, pero más allá de eso, lo más valioso es la sociabilización que ofrece el fútbol”, señaló el profesor.

Por su parte, Joaquín Basso agradeció a los padres, quienes acompañaron fielmente cada noche del torneo. “Es algo que los chicos recuerdan toda la vida: ver a sus papás apoyándolos en cada partido”, comentó.

Los Campeones de la Edición 2025

Categoría 2017

Campeones: Pequeños Triunfadores y Gladiadores (Final empatada, sin definición por penales)

3ero: Los Pibes

4to: Santitos

5to: Magnus Padel

6to: Halcones

Categoría 2016

Campeón: Syfa

2do: Apolo 11

3ero: Francesco

4to: Las Gaviotas (Premio Fair Play)

5to: Los Fachas

Categoría 2015

Campeón: Pequeños Triunfadores

2do: Los Tercos

3ero: Sporttens

4to: Los Amigos FC

5to: Amigos Unidos

6to: Santito (Premio Fair Play)

Categoría 2014

Campeón: Los Pura Sangre

2do: Park Automotores

3ero: La Banda del Rojo

4to: Los Chicos del Oeste

5to: Los Halcones

6to: Los Futboleros

Categoría 2013

Campeón: Los Sub 13 (ganaron por penales)

2do: Sporttens

3ero: Deportivo Soriano

4to: Open 18

5to: Los Pibes FC

6to: Albigranate

7mo: Maradonistas

La jornada cerró con un sentido reconocimiento a todos los equipos, jugadores y familias, quienes, a lo largo de tres semanas, vivieron una verdadera fiesta futbolística. El Baby Fútbol de San Martín sigue consolidándose como un evento clave en el calendario deportivo de la región, promoviendo valores como la amistad, el trabajo en equipo y el respeto.