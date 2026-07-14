ABSA lanzó nuevos planes de pago con hasta 8 cuotas sin interés para regularizar deudas

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Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó la puesta en marcha de nuevos Planes de Pago, vigentes por tiempo limitado, que permitirán a las personas usuarias regularizar deudas mediante financiación de hasta ocho cuotas sin interés.

La iniciativa está destinada a quienes registren comprobantes impagos dentro del área de concesión de la empresa, con excepción de los casos que se encuentren judicializados, los usuarios oficiales y aquellos que tengan aviso de corte del servicio.

Los interesados podrán elegir entre dos alternativas de financiación:

Plan de 6 cuotas: requiere un anticipo del 30% del total adeudado.

requiere un anticipo del del total adeudado. Plan de 8 cuotas: requiere un anticipo del 35% de la deuda.

Desde ABSA indicaron que quienes deseen adherirse a alguno de estos planes podrán realizar el trámite telefónicamente a través del Centro de Atención al Usuario, llamando al 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. También podrán gestionarlo de manera presencial en los Centros de Atención de la empresa o a través del sitio web oficial de ABSA.

La empresa recordó además que, para realizar cualquier trámite comercial u operativo, es importante contar con el número de Unidad de Facturación, ya que será solicitado durante la gestión.

Los nuevos planes representan una oportunidad para que los usuarios regularicen su situación y accedan a una financiación sin costos adicionales por intereses.