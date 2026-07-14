martes, julio 14, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
martes, julio 14, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
General

ABSA lanzó nuevos planes de pago con hasta 8 cuotas sin interés para regularizar deudas

Los nuevos planes representan una oportunidad para que los usuarios regularicen su situación y accedan a una financiación sin costos adicionales por intereses

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó la puesta en marcha de nuevos Planes de Pago, vigentes por tiempo limitado, que permitirán a las personas usuarias regularizar deudas mediante financiación de hasta ocho cuotas sin interés.

La iniciativa está destinada a quienes registren comprobantes impagos dentro del área de concesión de la empresa, con excepción de los casos que se encuentren judicializados, los usuarios oficiales y aquellos que tengan aviso de corte del servicio.

Los interesados podrán elegir entre dos alternativas de financiación:

  • Plan de 6 cuotas: requiere un anticipo del 30% del total adeudado.
  • Plan de 8 cuotas: requiere un anticipo del 35% de la deuda.

Desde ABSA indicaron que quienes deseen adherirse a alguno de estos planes podrán realizar el trámite telefónicamente a través del Centro de Atención al Usuario, llamando al 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. También podrán gestionarlo de manera presencial en los Centros de Atención de la empresa o a través del sitio web oficial de ABSA.

La empresa recordó además que, para realizar cualquier trámite comercial u operativo, es importante contar con el número de Unidad de Facturación, ya que será solicitado durante la gestión.

Los nuevos planes representan una oportunidad para que los usuarios regularicen su situación y accedan a una financiación sin costos adicionales por intereses.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6282

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR