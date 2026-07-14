La Provincia aprobó un marco para regular el uso de Inteligencia Artificial en el Estado

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la creación del Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial (IA), una normativa que establece las pautas para el desarrollo, implementación y utilización de estas tecnologías en los distintos organismos del Estado.

La iniciativa fue aprobada mediante un decreto firmado por el gobernador Axel Kicillof y tiene como objetivo consolidar una estrategia integral para incorporar herramientas de Inteligencia Artificial en la gestión pública, buscando mejorar la eficiencia, la calidad, la accesibilidad y la transparencia de los servicios que brinda la administración provincial.

La norma designa al Ministerio de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno Digital, como autoridad de aplicación. Además, crea un Registro de Inteligencia Artificial, de inscripción obligatoria, donde deberán informarse todos los sistemas de IA utilizados o desarrollados por los organismos provinciales.

El nuevo marco será de aplicación obligatoria para la administración central, los organismos descentralizados y las entidades autárquicas de la Provincia, al tiempo que invita a los municipios bonaerenses a adherir voluntariamente a sus principios y lineamientos.

Entre los principales ejes de la regulación se destacan la protección de los derechos fundamentales, la supervisión humana en la toma de decisiones, la transparencia y trazabilidad de los sistemas, la seguridad de la información, la protección de datos personales, la prevención de sesgos y discriminación, la interoperabilidad tecnológica y la rendición de cuentas.

Asimismo, toda iniciativa vinculada al desarrollo, contratación, implementación, uso o renovación de sistemas de Inteligencia Artificial deberá contar previamente con la intervención de la Subsecretaría de Gobierno Digital, incluso cuando sea financiada con recursos externos. Ese organismo también tendrá la facultad de homologar las soluciones tecnológicas utilizadas por las distintas dependencias, establecer estándares técnicos, elaborar protocolos y evaluar los riesgos asociados a estas herramientas.

Como parte del esquema de gobernanza, el decreto prevé la creación de un Consejo Asesor de carácter interdisciplinario y multisectorial, integrado por especialistas, universidades y otros actores vinculados a la temática. Su función será elaborar recomendaciones, proponer buenas prácticas y emitir informes sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el sector público.

La normativa también establece la implementación de mecanismos de evaluación de riesgos e impacto que contemplen aspectos como la protección de los derechos fundamentales, la calidad de los servicios públicos, la detección de posibles sesgos algorítmicos, las condiciones laborales, la necesidad de mantener supervisión humana en las decisiones y el impacto ambiental derivado del funcionamiento de estos sistemas.

Con esta medida, la Provincia avanza en la regulación del uso de la Inteligencia Artificial dentro del Estado, con el objetivo de promover una incorporación responsable de estas tecnologías y garantizar un marco de transparencia, seguridad y respeto por los derechos de la ciudadanía.