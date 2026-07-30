Continúa en agosto el cronograma de castraciones y vacunación antirrábica en Lincoln y las localidades

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La Municipalidad de Lincoln informó que durante agosto seguirán realizándose las jornadas gratuitas de castración masiva y vacunación antirrábica, a cargo de la Dirección de Zoonosis junto a voluntarios y voluntarias animaleros. Los operativos se llevarán a cabo todos los jueves a partir de las 8:30 hs. El jueves 6 el equipo estará en Arenaza, en la Estación del Ferrocarril; el jueves 13 en Roberts, en la Delegación Municipal; el jueves 20 en la ciudad cabecera, en el barrio La Rural, en las instalaciones del Comando de Patrulla Rural; y el jueves 27 en Martínez de Hoz, en IndependizArte. Desde la Dirección de Zoonosis destacaron que e , con el objetivo de alcanzar a todas las localidades y barrios de Lincoln e impulsar la tenencia responsable de mascotas.