Lincoln inició la construcción de la Casa de la Música y un espacio para enfermería

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La Municipalidad de Lincoln comenzó dos nuevas obras educativas con fondos del Fondo de Infraestructura Educativo. En la intersección de Pellegrini y Saavedra se construye la “Casa de la Música”, un edificio de 320 m² que albergará a la Orquesta Escuela, el Coro Municipal y la Banda Municipal. El proyecto incluye la refuncionalización del inmueble existente, un salón auditorio y seis aulas de formación. Tendrá 315 m² cubiertos y 25 m² semicubiertos, con criterios de accesibilidad e inclusión. Actualmente se ejecuta la obra gruesa y ya se licitaron las aberturas. Al mismo tiempo, en el CIC San José se levanta un gabinete educativo de 150 m² para la Tecnicatura Superior en Enfermería. Contará con aula, oficina y baños, y permitirá dar continuidad a la carrera que se dicta en convenio con la Escuela de Gobierno en Salud “Floreal Ferrara”, en articulación con Región Sanitaria III.