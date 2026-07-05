Atlántico Sur, defensa y Antártida: la nueva apuesta estratégica de Trump con la Argentina

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La estrecha relación política entre el presidente argentino Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump dejó de ser únicamente un vínculo basado en afinidades ideológicas para convertirse en el reflejo de una transformación más profunda de la estrategia internacional de Washington.

La administración republicana impulsó una nueva visión geoestratégica en la que América Latina adquiere una relevancia inédita dentro de la política exterior estadounidense. En ese esquema, la Argentina ocupa un lugar central debido a su posición geográfica, el acceso al Atlántico Sur, los pasos bioceánicos y su proyección hacia la Antártida.

Un cambio en la estrategia de Estados Unidos

La nueva doctrina impulsada por Trump parte de la premisa de que el mundo dejó atrás la etapa de predominio absoluto de Estados Unidos y evolucionó hacia una competencia estratégica con China.

Frente a ese escenario, Washington busca consolidar su influencia en el continente americano, redefiniendo su histórica mirada sobre la región. La prioridad ya no se concentra exclusivamente en Europa sino en un eje que se extiende desde el Ártico hasta la Antártida, con especial atención al control marítimo y la seguridad continental.

En paralelo, el Pentágono estudia una reorganización de sus estructuras militares mediante una mayor integración entre el Comando Norte y el Comando Sur, con el objetivo de fortalecer una estrategia hemisférica unificada.

El valor estratégico del Atlántico Sur

Uno de los principales intereses estadounidenses pasa por garantizar el control de los pasos interoceánicos.

Tras reforzar su presencia en Groenlandia y aumentar la presión sobre Panamá, la atención se desplazó hacia el estrecho de Magallanes y el pasaje de Drake, considerados corredores marítimos estratégicos para el comercio internacional y para eventuales operaciones militares.

Desde la visión de Washington, asegurar estabilidad política en el Cono Sur implica reducir la influencia china, fortalecer alianzas regionales y consolidar una presencia disuasiva en el Atlántico Sur.

Energía, minerales y tecnología

La estrategia estadounidense no se limita al plano militar.

La administración Trump también considera prioritario garantizar el acceso a recursos estratégicos como el litio, los hidrocarburos y otras materias primas críticas para las nuevas tecnologías.

En ese contexto, la Patagonia aparece como un territorio atractivo para el desarrollo de infraestructura tecnológica vinculada a inteligencia artificial, procesamiento de datos y centros de innovación, aprovechando sus condiciones climáticas y su distancia respecto de zonas de conflicto internacional.

Los acuerdos de defensa

Durante el último año Estados Unidos respaldó económicamente a la administración Milei mediante distintas gestiones internacionales y, al mismo tiempo, profundizó la cooperación militar.

Entre las principales iniciativas se destacan:

La incorporación argentina al acuerdo regional denominado Escudo de las Américas , orientado a combatir organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico mediante cooperación militar.

, orientado a combatir organizaciones criminales transnacionales y el narcotráfico mediante cooperación militar. La venta de aviones F-16.

Un nuevo convenio bilateral de defensa que contempla cooperación tecnológica, adquisición de drones y abastecimiento preferencial de combustible para buques militares.

El acuerdo también incorpora la participación de empresas estadounidenses especializadas en inteligencia artificial aplicada a la defensa, como Arsoft US, MeetKai, XRF.AI y Grupo Arecco, todas vinculadas al ecosistema tecnológico que abastece al Pentágono.

El factor Peter Thiel

Dentro de ese entramado tecnológico aparece la figura del empresario Peter Thiel, fundador de Palantir y uno de los principales referentes del desarrollo de software para inteligencia y defensa en Estados Unidos.

Diversos especialistas consideran que su influencia podría extenderse a futuros proyectos tecnológicos en Argentina, particularmente aquellos relacionados con inteligencia artificial y procesamiento masivo de datos.

Algunos exfuncionarios y analistas advierten que esa cooperación podría abrir debates sobre el acceso a información estratégica y el manejo de datos sensibles por parte de empresas privadas vinculadas al gobierno estadounidense.

Tensiones regionales

El acercamiento entre Buenos Aires y Washington también genera repercusiones diplomáticas.

Brasil decidió no adherir al acuerdo Escudo de las Américas y observa con cautela el creciente alineamiento argentino con la estrategia norteamericana, al considerar que modifica el equilibrio regional tradicional.

A ello se suma el debate interno sobre la legalidad de algunos acuerdos de defensa, varios de los cuales fueron implementados sin tratamiento legislativo.

Malvinas y la nueva mirada estratégica

La cuestión de las Islas Malvinas también quedó atravesada por este nuevo escenario geopolítico.

Un documento del Pentágono que sugería un eventual cambio de postura estadounidense generó preocupación en el Reino Unido, aunque posteriormente fue relativizado por funcionarios de Washington.

Más allá de ese episodio, diversos analistas sostienen que el interés prioritario de Estados Unidos no pasa por la disputa de soberanía sino por garantizar estabilidad en el Atlántico Sur, fortalecer la logística hacia la Antártida y coordinar acciones con sus aliados frente al avance chino.

En ese marco, la autorización para la venta de los F-16 a la Argentina fue interpretada como una muestra del nuevo equilibrio impulsado por la administración Trump, pese a las históricas objeciones británicas.

Un cambio que trasciende gobiernos

El fortalecimiento del vínculo entre Argentina y Estados Unidos refleja una transformación geopolítica de mayor alcance.

La combinación de intereses militares, energéticos, tecnológicos y logísticos convierte al país en un actor estratégico dentro del nuevo esquema hemisférico impulsado por Washington.

Sin embargo, especialistas advierten que el desafío será determinar si esta convergencia puede sostenerse más allá de las administraciones de Donald Trump y Javier Milei y cómo impactará sobre la política exterior, la defensa y la soberanía argentina en el largo plazo.

Fuente: La Nación