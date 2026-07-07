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Policiales

Aprehendieron a un joven de 21 años por provocar disturbios en la vía pública en Lincoln

El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría de Lincoln tras intervenir en una pelea ocurrida en calle Posadas. El joven fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición del Juzgado de Paz local por infracción a la Ley 8031/73

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Personal de la Comisaría de Lincoln aprehendió este martes a un joven de 21 años acusado de provocar disturbios en la vía pública tras intervenir en una pelea registrada en la ciudad.

El hecho ocurrió sobre calle Posadas, entre la avenida 25 de Mayo y Moreno, donde efectivos policiales acudieron luego de ser alertados sobre una disputa en la que participaban varias personas.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el joven se encontraba alterando el orden público y generando disturbios, afectando la tranquilidad de los vecinos de la zona. Ante esta situación, fue reducido y trasladado a la dependencia policial.

La causa fue caratulada como infracción al artículo 74, inciso “A”, de la Ley 8031/73 (Código de Faltas de la provincia de Buenos Aires). El contraventor quedó alojado de manera preventiva, a disposición del Juzgado de Paz de Lincoln, a cargo de la Dra. Magda Martin, hasta el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes.

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