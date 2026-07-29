La VI Copa Granate pone primera en Deportivo San Agustín y reunirá a cientos de chicos en el cierre de las vacaciones

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La cuenta regresiva terminó. Deportivo San Agustín pondrá en marcha este miércoles la sexta edición de la Copa Granate, uno de los torneos de fútbol infantil que ya se consolidó como un clásico del receso invernal en Nueve de Julio.

En diálogo con Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el coordinador de fútbol de la institución, Tato Márquez, confirmó que la competencia comenzará a las 11 de la mañana y se extenderá hasta el sábado, con la disputa de las finales.

“Es otro torneo de invierno que llega en el final de las vacaciones, cuando los chicos tienen muchas ganas de jugar al fútbol. Para nosotros es un gusto organizarlo porque moviliza a las familias y genera un gran encuentro alrededor del deporte”, expresó.

Cuatro categorías y cuatro días de competencia

La Copa Granate contará con la participación de equipos de las categorías 2014, 2016, 2018 y 2019. Los partidos se disputarán de miércoles a viernes en cuatro horarios diarios: 11, 12, 13 y 14 horas.

Las categorías competitivas definirán a sus campeones el sábado, mientras que la categoría 2019 tendrá un formato recreativo, en el que todos los equipos jugarán entre sí sin clasificación ni campeón, priorizando la participación de los más pequeños.

En esta oportunidad todos los clubes participantes serán de Nueve de Julio, ya que las dificultades económicas y los horarios laborales impidieron la presencia de instituciones de ciudades vecinas.

Un club que sigue creciendo

Durante la entrevista, Márquez también destacó el crecimiento que ha experimentado Deportivo San Agustín en los últimos años.

El predio cuenta actualmente con cuatro canchas de fútbol, todas con iluminación, además de una cancha de césped sintético destinada a las categorías infantiles. La inauguración oficial del nuevo sistema lumínico quedó pendiente únicamente por las bajas temperaturas, ya que el club proyecta realizar un acto nocturno cuando las condiciones climáticas sean más favorables.

“Siempre hubo dirigentes comprometidos con hacer crecer al club. Las obras se fueron haciendo de a poco, pensando en proyectos posibles y sostenibles. Hoy San Agustín tiene instalaciones de gran nivel para recibir a los chicos y sus familias”, señaló.

Mucho más que un torneo

Para Márquez, el verdadero valor de la Copa Granate trasciende lo deportivo.

“La pelota une. El fútbol genera amistades, integración y ayuda a formar hábitos para toda la vida. No se trata solamente de ganar campeonatos, sino de acompañar a las familias en la formación de buenas personas, con valores y conductas deportivas”, afirmó.

El dirigente recordó que esas experiencias compartidas en la infancia son las que permanecen durante toda la vida y remarcó que el objetivo del club es ofrecer un ambiente sano donde los chicos puedan disfrutar del deporte.

El orgullo por Alexander Díaz

Durante la entrevista también hubo espacio para referirse al gran presente del futbolista nuevejuliense Alexander “Calabaza” Díaz, autor de uno de los goles más comentados del campeonato argentino.

Márquez recordó que lo dirigió cuando apenas tenía 14 años en 11 Tigres y destacó que desde muy pequeño ya mostraba condiciones excepcionales.

“Era un chico distinto. Debutó con nosotros a los 14 años y ya tenía todas las condiciones. Lo único que siempre le decía era que nunca perdiera la humildad y el sacrificio, dos valores que mantiene hasta hoy”, contó.

También resaltó que, pese a su crecimiento en el fútbol profesional, Díaz continúa ligado a sus raíces y mantiene el contacto con su familia y amigos de Nueve de Julio.

“Nos llena de orgullo verlo triunfar. Es un ejemplo para todos los chicos que hoy juegan en las inferiores de nuestros clubes y demuestra que con talento, esfuerzo y humildad se puede llegar muy lejos”, concluyó.

La VI Copa Granate comenzará este miércoles desde las 11 horas en el predio de Deportivo San Agustín y promete volver a reunir a cientos de chicos, familias y amantes del fútbol en una verdadera fiesta del deporte infantil.