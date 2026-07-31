Tragedia en la Ruta 3: un bahiense murió y tres familiares resultaron gravemente heridos tras un choque frontal cerca de Las Flores

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Un trágico accidente de tránsito ocurrido durante la noche del jueves sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 183, en cercanías de la ciudad de Las Flores, dejó como saldo un hombre fallecido y tres integrantes de una familia de Bahía Blanca gravemente heridos.

La víctima fatal fue identificada por fuentes policiales como Fernando Gismondi, quien viajaba a bordo de un Peugeot 307 junto a su familia. En el mismo vehículo se trasladaban Romina Chiquette, de 43 años, y los hijos de ambos, Abril Gismondi, de 11 años, y Valentín Gismondi, de 9.

De acuerdo con el parte oficial, el automóvil fue impactado de manera frontal por una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un joven oriundo de Las Flores. Como consecuencia del violento choque, Gismondi perdió la vida en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes del Peugeot sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal General de Las Flores, donde permanecen internados.

El conductor de la camioneta resultó ileso y no requirió asistencia médica, según informaron las autoridades.

Tras el siniestro, personal policial, bomberos y equipos de emergencia trabajaron durante varias horas en el lugar para rescatar a las víctimas y asistir a los involucrados. En tanto, efectivos de la Policía Científica realizaron las pericias correspondientes para determinar las causas del choque.

Como consecuencia de las tareas de rescate y del relevamiento de pruebas, el tránsito sobre la Ruta Nacional 3 permaneció asistido y registró importantes demoras durante varias horas.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que buscará establecer la mecánica del siniestro y las circunstancias que derivaron en el fatal impacto frontal.

Foto gentileza Agencia DIB