Saladillo celebra hoy sus 163 años: una historia de crecimiento, identidad y arraigo bonaerense

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La ciudad de Saladillo celebra hoy el 163° aniversario de su fundación, recordando aquel 31 de julio de 1863, fecha en la que quedó oficialmente establecido el pueblo que con el tiempo se convertiría en la cabecera del partido homónimo y en uno de los principales centros urbanos y productivos del interior bonaerense.

Aunque el Partido de Saladillo había sido creado el 25 de diciembre de 1839 por decreto del entonces gobernador Juan Manuel de Rosas, el desarrollo institucional y poblacional comenzó a consolidarse recién veintitrés años después, con la fundación del pueblo impulsada durante la gestión del gobernador Mariano Saavedra y organizada por el ministro Mariano Acosta, quien eligió el lugar donde hoy se encuentra la plaza principal. La tradición oral recuerda una frase atribuida a Acosta: “Salga pato o gallareta, aquí será el centro del pueblo”.

Los orígenes de un pueblo

El nombre Saladillo tiene raíces mucho más antiguas que la fundación de la ciudad y está relacionado con el arroyo Saladillo, cuyas aguas presentaban un característico sabor salobre. A lo largo de los años, la localidad recibió distintas denominaciones, entre ellas “Del Saladillo”, “El Tránsito de Saladillo” y “La Asunción de Saladillo”, hasta adoptar definitivamente el nombre con el que hoy es reconocida.

Desde comienzos del siglo XIX, el avance de los productores ganaderos hacia el interior de la provincia favoreció el asentamiento de familias y el crecimiento de la actividad agropecuaria. Esa expansión convirtió a Saladillo en un punto estratégico para el desarrollo económico de la región, impulsando el comercio, los servicios y la llegada de nuevos pobladores.

Crecimiento y consolidación

Entre 1863 y 1890, Saladillo experimentó uno de los períodos más importantes de su historia. La producción agropecuaria, el establecimiento de comercios, profesionales, instituciones y posteriormente la llegada del ferrocarril consolidaron el crecimiento de la ciudad, que se transformó en un polo regional con fuerte identidad propia.

Actualmente, la ciudad se encuentra a unos 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 205, y continúa siendo un referente del centro bonaerense por su actividad agroindustrial, comercial, educativa y cultural.

Un aniversario para celebrar la identidad

Como ocurre cada año, el aniversario se vive con una intensa agenda de actividades que incluye actos protocolares, inauguraciones de obras, propuestas culturales, deportivas, homenajes y espectáculos abiertos a toda la comunidad. El acto central de este viernes reúne a autoridades, instituciones educativas, entidades intermedias y vecinos para rendir homenaje a la historia de la ciudad y proyectar su futuro.

A 163 años de su nacimiento, Saladillo mantiene vivo el espíritu de aquellos pioneros que apostaron por estas tierras. Con una comunidad comprometida, un fuerte perfil productivo y un permanente crecimiento, la ciudad celebra un nuevo aniversario renovando el orgullo por su historia, sus tradiciones y el sentido de pertenencia que distingue a generaciones de saladillenses.