El Provincial tendrá un destacamento policial: el Municipio instalará un módulo habitacional para reforzar la seguridad

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El Provincial avanza hacia la concreción de un destacamento policial propio, una demanda histórica de los vecinos que comenzó a tomar forma luego de una reunión entre representantes de la Sociedad de Fomento y autoridades municipales. La delegada municipal, Candela Sparano, calificó el encuentro como “muy positivo” y aseguró que se fueron “con una sonrisa” por las respuestas obtenidas.

Según explicó, el principal anuncio fue la decisión del Municipio de instalar un módulo habitacional en el predio donde actualmente funciona el destacamento. La estructura ya fue adquirida por la comuna y se encuentra en etapa de acondicionamiento para su posterior colocación.

“Lo importante es que el módulo ya está. Una vez que se completen algunos detalles, vamos a contar con presencia policial efectiva en la localidad”, señaló Sparano, quien remarcó que actualmente El Provincial no dispone de un espacio habilitado formalmente como destacamento.

La iniciativa surgió a partir de los reclamos de los vecinos por la inseguridad, una problemática que la Sociedad de Fomento viene planteando desde hace más de una década. La delegada destacó el rol de la institución y sostuvo que la participación de los vecinos fue determinante para lograr una respuesta rápida del Municipio.

En relación con la situación actual, indicó que en las últimas semanas no se registraron robos ni hurtos en la localidad, aunque sí persisten inconvenientes vinculados a cazadores que ingresan ilegalmente a campos privados, en algunos casos menores de edad que circulan a caballo con armas y perros, generando preocupación entre los propietarios rurales.

Sparano explicó además que, por las características urbanas que fue adquiriendo El Provincial, gran parte de la localidad ya no corresponde al ámbito de actuación de la Patrulla Rural, por lo que la intervención en estos casos depende de la Policía Comunal a través del sistema de emergencias 911.

La delegada también vinculó la necesidad de reforzar la seguridad con el crecimiento demográfico que experimenta la localidad. “Cada vez más personas eligen vivir en El Provincial por su tranquilidad y su cercanía con Nueve de Julio. Tenemos que planificar el futuro y acompañar ese crecimiento con más servicios”, afirmó.

En ese sentido, recordó que la localidad cuenta con importantes avances en infraestructura, como la red de gas, internet, el funcionamiento del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) durante toda la jornada y servicios educativos completos, desde jardín hasta nivel secundario.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la Sociedad de Fomento, de los vecinos y de las autoridades municipales, y expresó su expectativa de inaugurar próximamente el nuevo destacamento policial.

“Yo soy el nexo entre los vecinos y el Municipio. Escuchar los reclamos, trabajar en conjunto y buscar soluciones es la forma de conseguir mejoras para nuestro pueblo”, concluyó la delegada.