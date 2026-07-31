La Sociedad de Fomento apuesta al diálogo, pero exige soluciones para la seguridad de El Provincial

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La comunidad de El Provincial mantiene la expectativa de que en los próximos días comiencen a concretarse las medidas anunciadas para mejorar la seguridad en la localidad. Luego de una reunión realizada esta semana entre representantes de la Sociedad de Fomento, autoridades municipales, policiales y de Defensa Civil, el principal compromiso asumido fue la instalación de un módulo habitacional que permita contar con un efectivo policial permanente.

Marcela Allendes, integrante de la Sociedad de Fomento de El Provincial, explicó en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, que los vecinos acudieron al encuentro con un objetivo claro: obtener soluciones concretas a un reclamo que lleva años sin respuesta.

“Fuimos con una posición de escucha, pero de soluciones. Ya no queremos más promesas ni parches. Es una situación que necesita resolverse de manera urgente”, expresó.

Según indicó, el municipio informó que el módulo será emplazado en el actual puesto de vigilancia, una medida que permitirá la permanencia de un policía en la localidad mientras avanzan las gestiones para recuperar la categoría de destacamento policial.

Allendes señaló que actualmente el edificio no reúne las condiciones necesarias y, además, el puesto de vigilancia no cuenta con el marco legal que habilite la residencia permanente de personal policial.

En ese sentido, destacó que la Sociedad de Fomento se ofreció a colaborar con las tareas necesarias para acelerar la recuperación del inmueble.

“Nos pusimos a disposición para ayudar con trabajos de limpieza y acondicionamiento. Siempre estuvimos dispuestos a colaborar con la delegación y el municipio para que esto pueda concretarse cuanto antes”, afirmó.

Uno de los beneficios más importantes que esperan los vecinos es que, una vez regularizada la situación del destacamento, los habitantes puedan realizar denuncias en la propia localidad, evitando tener que trasladarse hasta la ciudad de 9 de Julio.

“Hoy, quienes sufren un robo o un intento de robo muchas veces deben viajar hasta 9 de Julio para radicar la denuncia. Cuando haya un policía permanente eso podrá hacerse directamente en El Provincial”, explicó.

Durante la entrevista también se destacó que las autoridades trabajan para que el puesto de vigilancia recupere la categoría de destacamento policial, una jerarquización que acompañaría el crecimiento poblacional que viene registrando la localidad en los últimos años.

No obstante, Allendes remarcó que la seguridad no depende únicamente de la presencia policial y recordó que aún quedan otros reclamos históricos pendientes.

“La iluminación y las cámaras de seguridad también son pedidos de hace mucho tiempo. Son herramientas fundamentales para la prevención del delito y forman parte de las necesidades que tiene hoy El Provincial”, sostuvo.

Finalmente, la integrante de la Sociedad de Fomento contó que reside en El Provincial desde 2016 y aseguró que su compromiso con la comunidad nació desde el momento en que eligió el pueblo para vivir junto a su familia.

“Estoy enamorada de El Provincial. Elegimos este lugar para formar nuestra familia y de acá no me voy a ir. Justamente por eso creemos que hay que involucrarse para mejorar las cosas y trabajar por la comunidad”, concluyó.

Ahora, todas las miradas están puestas en la reunión convocada para el próximo miércoles 5 de agosto a las 20 en la localidad, donde los vecinos esperan escuchar de boca de las autoridades cuáles serán los avances concretos en un reclamo que consideran prioritario para la seguridad de El Provincial.