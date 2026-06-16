La orquesta Escuela de Lincoln celebró su 17° aniversario con un concierto en el Porta Pía

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La Orquesta Escuela de Lincoln festejó el domingo su decimoséptimo aniversario con un concierto en el teatro Porta Pía, donde alumnos, familias y vecinos se reunieron para compartir una tarde de música. La directora Virginia Abadía destacó la participación, el entusiasmo y el compromiso de los chicos y jóvenes que integran la Orquesta. El proyecto, que funciona de forma articulada entre Municipio y Provincia, tiene su sede en el Anexo de Cultura y Educación de Av. Massey y Moreno y cuenta con una matrícula de cien alumnos de entre 4 y 20 años. Los estudiantes aprenden a tocar violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete, trompeta, trombón y percusión, y además participan de un coro para niños y un taller de experiencia musical.