martes, junio 16, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
martes, junio 16, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
Música

La orquesta Escuela de Lincoln celebró su 17° aniversario con un concierto en el Porta Pía

La presentación mostró el trabajo del proyecto educativo con un amplio repertorio que incluyó folklore, rock y canciones de películas.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Orquesta Escuela de Lincoln festejó el domingo su decimoséptimo aniversario con un concierto en el teatro Porta Pía, donde alumnos, familias y vecinos se reunieron para compartir una tarde de música. La directora Virginia Abadía destacó la participación, el entusiasmo y el compromiso de los chicos y jóvenes que integran la Orquesta. El proyecto, que funciona de forma articulada entre Municipio y Provincia, tiene su sede en el Anexo de Cultura y Educación de Av. Massey y Moreno y cuenta con una matrícula de cien alumnos de entre 4 y 20 años. Los estudiantes aprenden a tocar violín, viola, violonchelo, contrabajo, flauta, clarinete, trompeta, trombón y percusión, y además participan de un coro para niños y un taller de experiencia musical.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6254

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR