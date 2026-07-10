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El Colegio de Abogados de Trenque Lauquen entrevistó a aspirantes a magistrados

La evaluación forma parte del proceso de selección impulsado por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires para cubrir vacantes en el Departamento Judicial de Trenque Lauquen

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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Trenque Lauquen llevó adelante una nueva jornada de entrevistas a las y los postulantes que aspiran a cubrir los cargos de Juez de Garantías y Juez del Tribunal Oral en lo Criminal, en el marco del proceso de evaluación previsto para la cobertura de vacantes judiciales.

Las entrevistas fueron encabezadas por el presidente de la institución, Dr. Juan Manuel Rojo, junto al vicepresidente segundo, Dr. Federico Marchabalo; la secretaria, Dra. María Alicia Arena; y el tesorero, Dr. Nicolás Roura Darricau. También participó el secretario institucional del Colegio, Dr. Cristian Crespo.

Esta instancia se desarrolló a requerimiento del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, organismo que contempla la intervención de los Colegios de Abogados Departamentales como parte del procedimiento de selección de magistrados.

Las valoraciones realizadas por los Colegios constituyen una etapa fundamental del proceso que culmina con la conformación de una terna de postulantes. Posteriormente, el Poder Ejecutivo de la Provincia, con acuerdo del Senado bonaerense, designará a quienes ocuparán los cargos vacantes en los organismos jurisdiccionales del Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

Desde el Colegio de Abogados destacaron que este tipo de instancias ratifican el compromiso institucional con la transparencia, la participación de los actores del sistema judicial y el fortalecimiento del servicio de justicia en la región.

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