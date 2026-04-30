Elecciones de ciudadanos españoles en la región: se vota el 10 de mayo en Bolívar

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En el programa Despertate, líder de la mañana en Cadena Nueve, Visión Plus TV y Máxima 89.9, el vecino Gerardo Sardón Santos brindó detalles sobre las elecciones del Consejo de Residentes Españoles (CRE), que se llevarán a cabo el próximo domingo 10 de mayo en la ciudad de Bolívar.

El CRE es un órgano representativo de los ciudadanos españoles residentes en el exterior, que funciona en articulación con el consulado. Su rol principal es canalizar inquietudes, propuestas y necesidades de la comunidad hacia las autoridades consulares, sin capacidad resolutiva directa, pero con fuerte peso institucional.

Sardón Santos explicó que, aunque muchas personas desconocen su funcionamiento, el CRE resulta clave para mejorar la calidad de los servicios y gestiones que afectan a los españoles en Argentina. “Es la vía formal para elevar proyectos y plantear problemáticas, desde trámites hasta cuestiones sociales o sanitarias”, señaló.

En esta oportunidad, los ciudadanos españoles de 9 de Julio y la región deberán trasladarse a Bolívar para emitir su voto, ya que así lo dispuso la demarcación consular. Se estima que el padrón local ronda entre 400 y 500 votantes.

La votación se realizará entre las 10 y las 17 horas en la sede viceconsular. Los electores podrán presentarse con pasaporte vigente, vencido o incluso con DNI argentino, siempre que puedan acreditar su identidad en el padrón.

Ante las dificultades de traslado, especialmente para personas mayores, desde la lista “Españoles Unidos” —encabezada por Sardón Santos— se está organizando un sistema de transporte conjunto. En ese marco, Rodolfo “Tito” Muné coordina la logística para quienes necesiten viajar desde 9 de Julio.

Además de promover la participación electoral, uno de los principales objetivos del espacio es acercar información sobre beneficios disponibles para ciudadanos españoles, como programas de asistencia, cobertura sanitaria, oportunidades de retorno a España y asesoramiento para trámites migratorios.

“Muchas veces existen ayudas o programas, pero la gente no los conoce. Nuestra función es informar, orientar y gestionar para que esos derechos puedan ejercerse”, destacó Sardón Santos.

También adelantó que una de las propuestas será solicitar al consulado la descentralización de trámites mediante visitas periódicas a las localidades del interior, evitando así que los ciudadanos deban viajar a Buenos Aires.

La convocatoria busca fortalecer la representación regional dentro del CRE y mejorar el vínculo entre la comunidad española y las instituciones oficiales. Para participar del traslado, los interesados deberán inscribirse previamente durante los días previos a la elección.

Además, Gerardo Sardón Santos puso su contacto a disposición 2314 611264 , y para inquietues en Nueve de Julio, como el traslado, hacerlo con Rodolfo Mune al 2317 530313.