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Lincoln inicia la temporada de poda y capacita a podadores autorizados

En ese marco, la Dirección de Espacios Verdes capacitó este lunes a particulares interesados en integrar el listado de podadores habilitados por el municipio.

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La Municipalidad de Lincoln anunció que la próxima semana comienza la Temporada de Poda Estacional del arbolado público en veredas y paseos, que se extenderá desde mayo hasta el 31 de agosto. “La poda es un servicio muy solicitado y cada año brindamos esta formación para que los vecinos puedan contratar podadores autorizados y realizar el mantenimiento del arbolado de veredas, calles o avenidas”, explicó Viviana Rueda, directora del área.

Desde el municipio recordaron que el arbolado urbano es “Patrimonio Verde Público” y que cualquier intervención indebida puede derivar en multas, según la Ordenanza Municipal 415/88. El listado completo de podadores habilitados puede consultarse en la web oficial del municipio, en la sección Servicio de Poda: https://lincoln.gob.ar/?q=servicio-poda

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