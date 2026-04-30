jueves, abril 30, 2026
20.9 C
Nueve de Julio
jueves, abril 30, 2026
20.9 C
Nueve de Julio
General

Obras en Lincoln: Terminan baches en el centro y proyectan asfalto nuevo para Arenaza

Las tareas las ejecuta la cuadrilla municipal junto a Tránsito para agilizar la circulación

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La ciudad de Lincoln sigue con su plan de mantenimiento vial. La Secretaría de Obras Públicas ya concluyó reparaciones de asfalto en puntos clave de la planta urbana, como los cruces de Chacabuco y Sarmiento, Del Valle y Uriburu, y el tramo de Uriburu entre Newbery y Suipacha.. Paralelamente, Arenaza se prepara para sumar pavimento. Está previsto iniciar en breve la obra de tres cuadras: dos sobre San José, entre José Hernández y Héctor Lannes, y una más en Quinquela Martín, entre San José y Antártida Argentina, esta última bajo la modalidad de convenio con frentistas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6207

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR