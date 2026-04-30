Obras en Lincoln: Terminan baches en el centro y proyectan asfalto nuevo para Arenaza

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La ciudad de Lincoln sigue con su plan de mantenimiento vial. La Secretaría de Obras Públicas ya concluyó reparaciones de asfalto en puntos clave de la planta urbana, como los cruces de Chacabuco y Sarmiento, Del Valle y Uriburu, y el tramo de Uriburu entre Newbery y Suipacha. . Paralelamente, Arenaza se prepara para sumar pavimento. Está previsto iniciar en breve la obra de tres cuadras: dos sobre San José, entre José Hernández y Héctor Lannes, y una más en Quinquela Martín, entre San José y Antártida Argentina, esta última bajo la modalidad de convenio con frentistas.