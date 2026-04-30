jueves, abril 30, 2026
20.6 C
Nueve de Julio
jueves, abril 30, 2026
20.6 C
Nueve de Julio
General

Cooperativas eléctricas analizaron desafíos del sector en un encuentro regional en Mariano Moreno

Representantes de distintas entidades que integran Federación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires se reunieron en la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno LTDA para debatir la situación actual del sector y definir estrategias conjuntas

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” LTDA fue sede de un importante encuentro de cooperativas eléctricas pertenecientes a la Federación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires, que contó con la participación de representantes de distintas entidades de la región.

La actividad estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Administración de la CEyS, el Dr. Matías Losinno, junto a la secretaria Laura Ruggeri, quienes dieron la bienvenida a los dirigentes cooperativistas y destacaron la importancia de generar espacios de diálogo y trabajo conjunto.

Durante la jornada, los participantes analizaron en profundidad la situación actual que atraviesan las distribuidoras eléctricas que integran APEBA, en un contexto marcado por desafíos económicos, operativos y regulatorios. Asimismo, se abordaron posibles líneas de acción orientadas a fortalecer la gestión conjunta y mejorar la sostenibilidad del servicio en el corto y mediano plazo.

El encuentro permitió intercambiar experiencias, identificar problemáticas comunes y avanzar en la construcción de estrategias colaborativas entre las cooperativas, reafirmando el compromiso del sector con la prestación de un servicio esencial para las comunidades.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6207

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR