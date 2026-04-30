Cooperativas eléctricas analizaron desafíos del sector en un encuentro regional en Mariano Moreno

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La Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” LTDA fue sede de un importante encuentro de cooperativas eléctricas pertenecientes a la Federación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires, que contó con la participación de representantes de distintas entidades de la región.

La actividad estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Administración de la CEyS, el Dr. Matías Losinno, junto a la secretaria Laura Ruggeri, quienes dieron la bienvenida a los dirigentes cooperativistas y destacaron la importancia de generar espacios de diálogo y trabajo conjunto.

Durante la jornada, los participantes analizaron en profundidad la situación actual que atraviesan las distribuidoras eléctricas que integran APEBA, en un contexto marcado por desafíos económicos, operativos y regulatorios. Asimismo, se abordaron posibles líneas de acción orientadas a fortalecer la gestión conjunta y mejorar la sostenibilidad del servicio en el corto y mediano plazo.

El encuentro permitió intercambiar experiencias, identificar problemáticas comunes y avanzar en la construcción de estrategias colaborativas entre las cooperativas, reafirmando el compromiso del sector con la prestación de un servicio esencial para las comunidades.