Dicipio Box brilló en Chacabuco con una noche perfecta y reconocimiento a su entrenador

Anoche, en la ciudad de Chacabuco y ante un importante marco de público, la escuela Dicipio Box protagonizó una velada brillante con la participación de siete de sus boxeadores, quienes se impusieron en cada uno de sus respectivos combates, mayormente frente a rivales de 9 de Julio, consolidando así una jornada perfecta para el gimnasio bragadense.

La última pelea estaba prevista para Bautista Demichiles, pero su contrincante no se presentó, por lo que el combate fue dado por ganado por abandono.

El primero en subirse al cuadrilátero fue Ignacio “Lobo” Lobillo, quien enfrentó a Benjamín Rodríguez y ganó con claridad en los tres rounds, mostrando un boxeo técnico, preciso y de gran efectividad. Luego fue el turno del mechitense Joaquín Albo, quien hacía su debut con licencia, y logró imponerse con comodidad en los dos últimos asaltos. También debutó oficialmente Franco Domínguez, con una actuación sólida que ratifica el buen nivel del equipo.

Más tarde llegó la pelea de Benjamín Romero, quien fue destacado como el mejor de la noche, superando ampliamente a Dylan Giussi con una gran demostración de concentración y potencia.

El siguiente en subir al ring fue Aquiles Villarreal, que sumó una nueva victoria a su ascendente carrera, y en la pelea de semifondo, Martín Grosso se impuso ante Lorenzo Zeppa con un 80% de efectividad en sus golpes. Aunque fue la contienda más pareja de la noche, Grosso mostró mayor precisión y dominio técnico.

Desde hace tiempo, Dicipio Box viene consolidándose como una de las escuelas más destacadas de la región. Sus boxeadores han cosechado triunfos frente a gimnasios de renombre, incluso en la Liga Metropolitana, considerada la más competitiva del país.

Durante la velada, el entrenador “Pepo” Dicipio fue reconocido por su trayectoria y labor formativa en el boxeo regional. Formador de su hijo “El Pumita”, quien actualmente entrena con el ex campeón mundial Juan Martín “Látigo” Coggi y se prepara para su debut profesional, Dicipio expresó su agradecimiento en redes sociales:

“Estoy orgulloso de haber podido compartir mi pasión por el boxeo con tantos jóvenes talentosos y verlos crecer como atletas y personas. Este logro no es solo personal, sino también un tributo a todos los boxeadores que han confiado en mí para alcanzar sus objetivos.”

Con resultados deportivos contundentes y un reconocimiento que destaca su compromiso educativo y social, Dicipio Box reafirma su lugar como referente del boxeo regional y como una verdadera escuela de valores, esfuerzo y disciplina.