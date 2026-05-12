Impulsan una reforma de la coparticipación bonaerense y proponen crear un Consorcio Regional de Gestión Vial

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La Agrupación Municipal Integración Distrital del partido de Guaminí presentó ante la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires una iniciativa para reformar de manera integral la Ley de Coparticipación Municipal N° 10.559, incorporando además la creación de un nuevo organismo regional destinado a controlar y auditar la inversión en infraestructura vial.

La propuesta fue elevada al presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, y apunta a modificar el actual esquema del Coeficiente Único de Distribución (CUD), al considerar que el sistema vigente “ha quedado obsoleto” y perjudica a los municipios del interior productivo.

El planteo fue explicado por Ignacio Zavaleta durante una entrevista en Despertate por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde sostuvo que los distritos del interior bonaerense realizan importantes aportes económicos mediante impuestos y tasas, pero esos recursos “no vuelven en obras ni servicios”.

“Cada vez que nos alejamos del AMBA perdemos incidencia en la disposición de recursos. El interior genera riqueza, pero sigue sin recibir inversiones proporcionales en rutas, salud e infraestructura”, remarcó.

Reclamo por una distribución más equitativa

Desde la agrupación señalaron que municipios del sudoeste bonaerense y otras regiones alejadas de los grandes centros urbanos enfrentan una doble problemática: baja densidad poblacional y grandes extensiones territoriales que incrementan los costos para sostener servicios esenciales.

En ese sentido, cuestionaron que el actual sistema de distribución priorice únicamente variables demográficas y no contemple las dificultades estructurales de los distritos rurales.

“Los que vivimos en regiones de baja densidad poblacional tenemos los mismos derechos que quienes viven en zonas de alta concentración urbana”, expresó Zavaleta.

Además, advirtió que la centralización de recursos termina generando un proceso de despoblamiento del interior:

“Los jóvenes se van a estudiar y muchas veces no vuelven porque no encuentran oportunidades de desarrollo en sus lugares de origen”.

Los cambios que proponen para la Ley 10.559

Entre los principales puntos de la iniciativa se destacan:

Incorporar la variable de extensión geográfica dentro del cálculo del CUD para contemplar mayores costos operativos en municipios rurales.

dentro del cálculo del CUD para contemplar mayores costos operativos en municipios rurales. Crear un Índice de Aporte Productivo , que reconozca el valor generado por cada distrito a través de la producción agropecuaria, industrial y energética.

, que reconozca el valor generado por cada distrito a través de la producción agropecuaria, industrial y energética. Implementar un CUD de Sustentabilidad , que premie a municipios que eliminen basurales a cielo abierto y desarrollen políticas ambientales.

, que premie a municipios que eliminen basurales a cielo abierto y desarrollen políticas ambientales. Generar incentivos para distritos que prioricen la prevención en salud y la eficiencia en la administración pública.

Proponen crear el Consorcio Regional de Gestión Vial

Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la creación del Consorcio Regional de Gestión Vial (CRGV), un organismo integrado por municipios de cada región que trabajaría en conjunto con la Dirección de Vialidad provincial.

Según la propuesta, el organismo tendría como funciones:

Participar en la planificación regional de obras

Auditar la utilización de fondos públicos

Supervisar partidas provenientes del impuesto inmobiliario rural, combustibles y patentes

Garantizar que esos recursos regresen a los distritos que los generan

Certificar técnicamente las obras antes del pago a contratistas

Desde Integración Distrital sostienen que este esquema permitiría mejorar la transparencia y evitar la discrecionalidad política en la asignación de recursos.

Reclamo por los caminos rurales

Durante la entrevista también se abordó el deterioro de la red vial rural, una problemática que afecta directamente a la producción bonaerense.

Zavaleta mencionó que cerca de 70 intendentes de distintos espacios políticos trabajan en una propuesta para que entre el 2% y el 3% de las retenciones vinculadas al sector rural sean destinadas directamente al mantenimiento de caminos rurales.

En ese marco también se planteó la necesidad de revisar la ejecución de fondos ya existentes.

“Los recursos están. Lo que falta es que se ejecuten correctamente”, afirmó.

Debate abierto en la Legislatura

La presentación abre ahora una nueva discusión dentro de la Legislatura bonaerense sobre el esquema de distribución de recursos y el rol del interior productivo en la economía provincial.

Desde la agrupación aseguran que el objetivo central es revertir décadas de concentración de recursos y generar condiciones para el desarrollo territorial.

“El interior bonaerense no puede seguir financiando el déficit central. Tiene que convertirse en el motor del crecimiento provincial”, concluye el documento presentado ante la Legislatura.