Junín: detuvieron a un hombre que llevaba bombas molotov y planeaba atacar a su ex pareja

Una impactante persecución policial con escenas dignas de una película generó conmoción el fin de semana en la ciudad bonaerense de Junín, luego de que un hombre oriundo de Tucumán intentara escapar de las autoridades mientras circulaba en un vehículo sin patente. Sin embargo, con el avance de la investigación, el hecho tomó un giro aún más alarmante: el sospechoso llevaba bombas molotov en el auto y, según se conoció en las últimas horas, planeaba atacar a su expareja.

Todo comenzó cuando efectivos policiales detectaron un automóvil que transitaba sin identificación visible por las calles de Junín. Al intentar detenerlo para realizar un control, el conductor aceleró bruscamente y dio inicio a una peligrosa fuga que se extendió desde el casco urbano hasta la Ruta Provincial 65.

La secuencia fue registrada parcialmente por un automovilista que grabó el momento en que varios patrulleros cercaban al vehículo mientras circulaban a alta velocidad sobre la ruta. En las imágenes también puede observarse a uno de los efectivos disparando contra el automóvil en un intento por frenar la huida.

Tras varios minutos de tensión, los policías lograron interceptar el coche y reducir al sospechoso. Durante la requisa del vehículo, los agentes encontraron dos bombas molotov, lo que encendió inmediatamente las alarmas sobre las verdaderas intenciones del detenido.

Posteriormente, cuando el hombre fue trasladado a una dependencia policial de la ciudad, las autoridades confirmaron que pesaba sobre él una restricción de acercamiento dictada por el Juzgado de Familia en el marco de una causa por violencia familiar. Según trascendió, el acusado se habría enterado de esa medida judicial ese mismo día.

Con el correr de las horas, la investigación reveló que el sospechoso presuntamente planeaba utilizar los artefactos incendiarios para atacar a su expareja, situación que agravó aún más el cuadro judicial.

Mientras continúan las tareas investigativas para determinar las circunstancias exactas del episodio y establecer si hubo otras personas involucradas, la causa fue caratulada como “daño calificado, resistencia a la autoridad y desobediencia”. En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 1 de Junín.