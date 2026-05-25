Lincoln celebró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con acto oficial y festejos populares en Las Toscas

La ciudad de Lincoln conmemoró este lunes 25 de mayo el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una serie de actividades oficiales organizadas por la Municipalidad, que incluyeron el tradicional acto patrio, expresiones artísticas y celebraciones comunitarias tanto en la cabecera distrital como en la localidad de Las Toscas.

Las actividades comenzaron por la mañana con el izamiento del Pabellón Nacional frente al Palacio Municipal, encabezado por autoridades locales y acompañado por representantes de instituciones intermedias, fuerzas vivas y miembros del Grupo Scout Bucaré.

Posteriormente, el acto central se trasladó al Teatro Porta Pía, donde abanderados y escoltas de establecimientos educativos, entidades sociales, deportivas y comunitarias dieron un imponente marco patriótico a la ceremonia.

Durante el encuentro, el cura párroco Ariel Palanga, de la Iglesia Inmaculada Concepción, brindó la bendición y un mensaje de reflexión alusivo a la fecha patria. Luego, el jefe de Gabinete municipal, Ramón Parera, quien encabezó el acto en representación del intendente Salvador Serenal, destacó la importancia histórica del proceso iniciado en 1810 y llamó a renovar el compromiso ciudadano.

“Una sociedad se construye todos los días con vínculos de amor tan simples y significativos como proteger y defender a los más vulnerables. Soñemos en grande para que Argentina también sea grande”, expresó Parera durante su discurso.

La jornada también contó con presentaciones artísticas. En primer lugar, niños y niñas del Jardín Maternal “Mi Bebé” realizaron una emotiva representación alegórica a la fecha. Más tarde, el vecino Aníbal Orliacq junto a su pareja de baile ofrecieron una destacada exhibición de danzas tradicionales argentinas.

Participaron del acto funcionarios municipales, concejales, autoridades del Consejo Escolar, representantes religiosos, referentes institucionales y vecinos de la comunidad.

Las Toscas celebró el 25 de Mayo y los 25 años de la Escuela Agraria

En paralelo, la localidad de Las Toscas vivió una jornada especial con la realización del tradicional locro patrio y los festejos por las Bodas de Plata de la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 2, institución que cumplió 25 años de trayectoria el pasado 23 de abril.

La celebración se desarrolló bajo el lema “25 años sembrando saberes, fortaleciendo nuestra identidad, cosechando futuro”. En ese marco, el intendente Salvador Serenal, junto al director Javier Zapata y miembros de la cooperadora escolar, descubrieron una placa conmemorativa.

Además, la festividad tuvo repercusión nacional gracias a la presencia de un móvil en vivo de la señal TN, que durante más de una hora mostró al país la tradicional celebración comunitaria que se realiza cada año en el distrito de Lincoln.