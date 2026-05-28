Se pide colaboración para dar con el paradero de una mujer y su hijo menor de edad

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La Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio solicita la colaboración de la población para la difusión de una averiguación de paradero que tiene como protagonista a María Julia Cingolani, de 35 años de edad, quien en horas de la tarde de este jueves se ausentó de este medio junto a su hijo menor de edad.

Según la información oficial, la mujer es de contextura delgada, cutis blanco, cabellos negros largos con flequillo corto, ojos marrones y una estatura aproximada de 1,67 metros. Al momento de su desaparición vestía un pantalón largo azul de la marca Adidas y un buzo del mismo color.

La causa se encuentra caratulada como “Averiguación de Paradero” y cuenta con la intervención de la UFI Nº 3 del Departamento Judicial Mercedes.

Desde la fuerza policial solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de María Julia Cingolani y su hijo se comunique de inmediato al servicio de emergencias 911 o a la Estación de Policía Comunal de Nueve de Julio al teléfono (02317) 422010.

El pedido fue difundido por el Comisario Inspector Carlos Alberto Barrena, jefe de la Policía Comunal de Nueve de Julio, quien agradeció la colaboración de los medios de comunicación y de la comunidad para ampliar la difusión de la búsqueda.