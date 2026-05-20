Pedro Bussetti advirtió que quitar la “Zona Fría” duplicaría las tarifas de gas en Nueve de Julio

El presidente de DEUCO, Pedro Bussetti, expresó su preocupación ante el tratamiento en el Congreso Nacional de la reforma al régimen de “Zona Fría”, al considerar que la medida implicaría un fuerte impacto económico para millones de usuarios residenciales del país, entre ellos más de 15 mil vecinos de 9 de Julio.

En diálogo con Gustavo Tinetti en el programa “Despertate”, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Bussetti explicó que la entidad elaboró un documento técnico en el que se sostiene que “no existen razones climáticas para modificar el esquema vigente”, y remarcó que los datos del Servicio Meteorológico Nacional muestran que “las temperaturas mínimas en la región de 9 de Julio no han variado desde la implementación de la ley”.

“El estatus climático sigue siendo el mismo. No es que antes estábamos bajo cero y ahora tenemos temperaturas promedio de 10 grados. Las condiciones que justificaron la incorporación a Zona Fría continúan vigentes”, señaló.

Bussetti respaldó además el planteo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que insiste en que no debe alterarse el régimen para la región de la Pampa Húmeda, donde se encuentra incluido el distrito de 9 de Julio.

Durante la entrevista, el titular de DEUCO afirmó que el único argumento del Gobierno nacional para avanzar con la reforma “es económico” y negó que el fondo fiduciario que financia el beneficio represente una carga significativa para el Estado.

“El fondo fiduciario lo financiamos todos los usuarios del país a través de la factura de gas. Cada usuario aporta un 7,5% sobre el valor del servicio. Hasta 2023 el fondo fue superavitario”, explicó.

Según indicó, la necesidad de recursos del Tesoro Nacional comenzó a partir de 2024 debido al incremento extraordinario de las tarifas y del precio pagado a las productoras de gas.

Bussetti también vinculó el problema energético con la falta de obras complementarias al Gasoducto Perito Moreno —ex Gasoducto Néstor Kirchner—, situación que obliga actualmente a importar Gas Natural Licuado. “Eso genera un sobrecosto de entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Sin embargo, el Gobierno pretende ahorrar 300 millones eliminando el régimen de Zona Fría”, cuestionó.

En otro tramo de la entrevista, alertó sobre el impacto directo que tendría la medida en las economías familiares. Como ejemplo, indicó que un usuario residencial con un consumo invernal de 125 metros cúbicos pasaría de pagar unos 24.300 pesos con subsidio a casi 48.600 pesos sin el beneficio.

“Un jubilado que hoy cobra la mínima tendría que destinar 20 mil pesos más por mes para pagar el gas. Estamos hablando de una medida profundamente regresiva”, sostuvo.

El dirigente también advirtió sobre las consecuencias indirectas en la actividad económica local, especialmente en sectores comerciales y gastronómicos, que enfrentarían mayores costos operativos trasladables a precios.

Finalmente, Bussetti llamó a la participación ciudadana y pidió a usuarios, entidades intermedias, concejos deliberantes e intendentes que expresen públicamente su rechazo a la reforma.

“Todo el dinero que hoy representa el beneficio de Zona Fría queda en las economías regionales y fortalece el consumo interno. Si se elimina, ese recurso desaparece del circuito local”, concluyó.