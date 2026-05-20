La Cooperativa de Gral. Viamonte renueva la red rural con columnas de hormigón

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La Cooperativa Eléctrica de General Viamonte continúa avanzando con el Plan Mejor Energía, un programa sostenido de modernización de la infraestructura eléctrica destinado a fortalecer la calidad, seguridad y confiabilidad del servicio.

En esta oportunidad, los trabajos se desarrollaron en el sector rural conocido como Camino Angosto, donde se llevó adelante una importante renovación de la red eléctrica. Las tareas incluyeron el reemplazo progresivo de antiguos postes de madera por nuevas columnas de hormigón, una mejora significativa en términos de resistencia, durabilidad y seguridad operativa.

La obra contempló además el recambio de crucetas por estructuras metálicas galvanizadas, la incorporación de aisladores poliméricos y la renovación del cableado necesario para optimizar el funcionamiento de la línea. Estas intervenciones permiten fortalecer la estabilidad de la red y reducir considerablemente la posibilidad de fallas ante condiciones climáticas adversas.

El subjefe de Redes de la Cooperativa, Fabricio Bengolea, destacó:

“Se realizó una renovación muy importante en esta línea rural, incorporando materiales de mayor calidad y tecnología que permiten contar con una red más segura, estable y preparada para acompañar el crecimiento de la demanda. Son obras fundamentales para mejorar el servicio y garantizar mayor confiabilidad a largo plazo.”

Desde la Cooperativa remarcaron que estas obras representan una inversión estratégica para acompañar el crecimiento productivo y responder a una demanda energética cada vez mayor, impulsada por nuevas inversiones y oportunidades de desarrollo.

El Plan Mejor Energía continuará avanzando en distintos sectores, reafirmando el compromiso de la institución con la mejora continua del servicio eléctrico y el fortalecimiento de la infraestructura energética.