Daniel Stadnik alertó sobre la crisis sanitaria y económica: “La situación está llegando a un estado muy crítico”

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En el inicio de una entrevista en ‘Despertate’ por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Daniel Stadnik, Jefe Comunal de Carlos Casares,se refirió al debate por la denominada “zona fría” y cuestionó la política económica del Gobierno nacional.

“El gobierno está convencido de encontrar equilibrio fiscal recortando gastos y achicando el Estado productivo. Está cayendo la actividad económica y eso repercute en todos los sectores”, sostuvo.

El jefe comunal consideró que Argentina atraviesa un proceso de deterioro social que afecta especialmente a la clase media.

“Nosotros no estábamos acostumbrados a no tener clase media. Durante décadas fue algo distintivo de Argentina en Latinoamérica y hoy de a poco se está perdiendo”, afirmó.

Además, advirtió que la eliminación de subsidios y la caída del consumo están golpeando al comercio y a las economías locales.

“Cada vez hay menos consumo. Los comercios tienen problemas y eso se ve en todos lados”, indicó.

La preocupación por la salud pública

Uno de los ejes centrales de la entrevista fue la situación sanitaria y el funcionamiento del Hospital Municipal “Julio F. Ramos” y del sistema público de salud en general.

Stadnik explicó que el sistema enfrenta una presión creciente debido al aumento de personas que dejan las prepagas o no logran sostener sus coberturas médicas.

“El hospital público hoy atiende a todos: personas con prepaga, con obra social y sin cobertura. El año pasado, el 47% de las atenciones fueron a personas sin obra social”, detalló.

Según explicó, muchas familias de clase media dejaron de poder pagar una prepaga y recurren al hospital municipal.

“La gente ya no puede afrontar el valor de las prepagas y termina yendo al sector público”, señaló.

También remarcó las dificultades financieras que enfrentan los municipios para sostener las prestaciones.

“Las obras sociales tienen deudas cada vez más grandes y no alcanzan a cubrir las prestaciones. El hospital público termina absorbiendo todo”, manifestó.

“Hoy la gente hace cola para pedir medicamentos”

El intendente advirtió además sobre el incremento en la demanda de medicamentos y la falta de recursos nacionales para sostener programas sanitarios.

“Hoy vas al hospital y ves una cola de gente pidiendo medicamentos. Antes eso era solamente para consultorio externo”, expresó.

En ese sentido, criticó el recorte presupuestario en salud y salud mental.

“El Gobierno nacional redujo un 40% el presupuesto de salud respecto de 2023. Y en salud mental el presupuesto es cero”, afirmó.

Stadnik sostuvo que la situación ya afecta a hospitales provinciales y nacionales de alta complejidad, donde —según indicó— existen problemas de camas e insumos.

“Las derivaciones son cada vez más difíciles. Nosotros tenemos un hospital muy bueno, pero no es de alta complejidad y necesitamos derivar muchos casos”, explicó.

Caminos rurales: intendentes impulsan un fondo específico

Otro de los temas abordados fue el estado de los caminos rurales y el trabajo conjunto de unos 70 intendentes bonaerenses para impulsar mejoras estructurales.

Stadnik confirmó que continúa trabajando en un documento que propone destinar un porcentaje de las retenciones agropecuarias a un fondo específico para infraestructura vial rural.

“Todos los intendentes están preocupados por lo mismo. Hoy los caminos están transitables porque dejó de llover, pero siguen siendo los mismos del año pasado”, indicó.

El jefe comunal explicó que los municipios ya no cuentan con recursos suficientes para realizar obras profundas.

“Ningún distrito tiene tierra ni recursos para levantar caminos. Apenas podemos mantenerlos con reparaciones menores”, aseguró.

Campo y actividad económica: “La cosecha amortigua la crisis”

En relación con la situación económica local, Stadnik sostuvo que la buena campaña agrícola ayuda a amortiguar el impacto de la crisis en distritos fuertemente vinculados al agro.

“Esta fue una cosecha muy buena y eso genera movimiento: trabajan camioneros, mecánicos, contratistas y muchos sectores indirectamente ligados al campo”, afirmó.

No obstante, reconoció que la actividad comercial continúa deteriorándose.

“En Carlos Casares está cerrando un comercio por semana”, reveló.

Ruta 5: habrá peajes pero sin obras de autopista

Sobre la situación de la Ruta Nacional 5, Stadnik confirmó que ya existe una empresa preadjudicada para la concesión del corredor vial y que se instalarán nuevos peajes.

“Por lo menos esperamos que empiecen a reparar la ruta, pero no hay prevista ninguna obra de autopista”, explicó.

Según indicó, el único tramo contemplado actualmente es el de Mercedes–Suipacha.

“Estamos tratando de sobrevivir”

En el cierre de la entrevista, el intendente resumió el complejo escenario que atraviesan los municipios bonaerenses.

“Estamos tratando de administrar los pocos fondos que tenemos, pagar los sueldos y sostener los servicios básicos”, expresó.

Y concluyó: “Muchos programas de ayuda social se fueron achicando y eso genera muchísima preocupación en todos los intendentes”.